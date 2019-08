Zidane, en la cuerda floja: Real Madrid cerró con derrota una pretemporada para el olvido

Redacción deportes

James Rodríguez no fue convocado para el duelo en el que el cuadro merengue cayó por penales ante la Roma. En la puerta de salida.

El Real Madrid cerró una pretemporada para el olvido luego de caer por penales ante la Roma tras empatar 2-2 en los 90 minutos. El cuadro merengue volvió a mostrar dudas en defensa y cero chispa en ataque.

¿El balance de la pretemporada? Cuatro derrotas, una de ellas 7-3 ante el Atlético de Madrid, y tres victorias en las que en ningún encuentro mostraron una identidad de juego. En esos siete partidos recibieron 18 goles en contra y marcaron 13 a favor.

Zinedine Zidane quedó en la cuerda floja. Nunca antes había tanto descontento con la gestión del técnico francés. El hecho de que no haya tenido en cuenta al japonés Kubo y a James Rodríguez han sido decisiones impopulares que le han generado críticas. Esta semana esperan cerrar las llegadas de Neymar y Van de Beek.



Quien si parece tener un espacio, a regañadientes de Zidane, en la plantilla es Gareth Bale. El galés no pudo ser vendido al fútbol chino ni a la Premier League y se quedará al menos hasta diciembre. Su DT había dicho al comienzo de la pretemporada: "Si mañana no viene, mejor". En la rueda de prensa posterior al duelo ante la Roma cambió el discurso por un "cuento con todos".

Sin contar a James, que entre líneas, no es jugador del Real Madrid. Napoli o Atlético de Madrid parecen sus destinos, también suena en la Juventus ante una posible salida de Dybala al PSG a reemplazar a Neymar. Aunque James tiene asignado el número 16 para esta temporada, la página web del Real Madrid no permite comprar camisetas del colombiano. Zidane y su no rotundo.

El mercado se moverá con la inminente llegada de Neymar al equipo de Zinedine Zidane. Un efecto dominó que puede llevar a James a la Juventus. O al Napoli: porque el mercado en Italia cierra el próximo domingo.