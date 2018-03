Zidane: "Vamos a tener que sufrir contra el PSG"

EFE

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, aseguró hoy que su equipo sufrirá este martes en al vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain, pero señaló que también tratarán de hacer su juego en el Parque de los Príncipes.



"Tras el partido, para uno de los dos va a ser difícil. Esto es el fútbol. Me gustaría que hiciéramos un buen partido de fútbol, desde el sufrimiento, porque este martes a vamos a tener que sufrir. Pero también jugar", aseguró el técnico en la rueda de prensa previa al duelo.



Zidane aseguró que todos sus jugadores están listos para el partido, incluidos el alemán Tony Kroos y el croata Luka Modric, que acaban de superar una lesión, y se negó a dar pistas sobre su once de salida.



"Los jugadores que salgan siempre estarán al cien por ciento (...) En este equipo siempre tengo problemas para hacer el once porque todos quieren jugar. Elegir es parte de mi trabajo y este martes voy a volver a hacerlo", afirmó.



Sobre la ausencia de Neymar en el PSG, Zidane señaló que "aunque es un jugador excepcional" pero que "no cambia nada en el planteamiento" del Madrid.



"Su sustituto estará muy motivado, con ganas de mostrar que puede hacer un gran partido. No cambia nada. Enfrente tendremos un gran equipo, con grandes jugadores, muy competitivos", dijo.



Sobre el argentino Ángel di María señaló que le conocen bien y que es "es un jugador espectacular, que ha hecho historia en el Real Madrid y que puede jugar en cualquier posición".



"Sabemos que se mueve muy bien y que tiene muy buen disparo, que es rápido. Sabiendo eso, vamos a intentar poner un equipo enfrente para intentar hacer nuestro partido y evitar que nos pongan en dificultad, algo que va a pasar", comentó.



Zidane señaló que el Madrid está acostumbrado a jugar en medio de la presión que está poniendo el PSG en el partido y señaló que la mejor forma de combatirla es pensar en lo que pasa en el campo.



"Estamos acostumbrados a todo eso. Lo que tenemos que hacer es pensar en el partido, el árbitro va a hacer su trabajo. La única cosa que tenemos que pensar es en nuestro partido, el ambiente va a ser caliente, pero siempre es así cuando se juega contra el Madrid. Va a ser un partido más", dijo.



Sobre su retorno a Francia, Zidane recordó que es marsellés y no parisiense y que no afronta el duelo desde la óptica personal, sino con la intención de que su equipo haga un buen partido.