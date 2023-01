A un mes de la muerte de Pelé, tres museos para disfrutar su legado eterno

Foto de Pelé tomada el 13 de junio de 1961 en París (Francia), en un partido amistoso entre el Santos de Brasil y el Racing. Hace un mes murió el rey del fútbol. /AFP Foto: AFP - Agencia AFP

Pelé fue “coronado” rey del fútbol el 26 de febrero de 1958, antes del primer Mundial que ganó para la selección de Brasil, cuando el gran cronista y escritor Nelson Rodrigues asistió perplejo en el legendario estadio Maracaná a un partido en el que el Santos doblegó al América por 5 a 3. De los cinco goles del Santos, cuatro fueron marcados por Pelé.

Rodrigues (1912-1980), también un exquisito dramaturgo, escribió una crónica entera sobre ese partido, que tituló “La realeza de Pelé”. Fue la primera vez en la que el tricampeón mundial con la selección brasileña, fallecido el 29 de diciembre a los 82 años, fue llamado el “rey de fútbol”. “Solito, liquidó el juego y monopolizó el resultado”, escribió Rodrigues sobre el legendario futbolista. “Cuidado, es sin duda un genio. Pelé puede mirar a Miguel Ángel, Homero o Dante y saludarlos con una íntima efusividad: ¿Cómo estás, colega?”, lo retrató un poco después. Con los años, Pelé sería, además, el primer brasileño de raza negra en consagrarse como una celebridad global.

Lea también: Pelé: “Voce, o mais grande”

Las proezas de Pelé con el Santos y con la selección con la que ganó los Mundiales de Suecia (1958), Chile (1962) y México (1970) puede ser revividas con emoción en tres ciudades de Brasil: Três Corações, su ciudad natal del estado Minas Gerais, Sao Paulo, y Santos, que alberga el club en el que jugó prácticamente toda su carrera.

Três Corações, Minas Gerais

Como muchos otros jugadores, Pelé nació en el seno de una familia humilde, el 23 de octubre de 1940, en Três Corações, localidad ubicada al sur del estado de Minas Gerais y a 392 kilómetros de Sao Paulo.

Su casa natal ya no existe, pero con los testimonios de familiares, fue erigida una réplica en el mismo lugar; la dirección es fácil: calle Edson Arantes do Nascimento, número 1.000. Desde su inauguración, en 2012, la Casa Pelé es uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad. La museografía se encargó de escenificar el sitio en donde el astro vivió sus primeros tres años de vida, y aunque el mobiliario no es original, hay una representación muy realista de la vida doméstica, con réplicas de objetos. Lo que sí sobrevive a Pelé es el árbol de jabuticaba, una fruta similar al arándano, a cuyos pies se levanta una estatua de su madre Celeste embarazada del futuro campeón. Relativamente cerca, en la Plaza Coronel José Martins, se emplaza el Museo Terra do Rei, donde los visitantes pueden disfrutar de un relato detallado de la vida de Pelé, con innumerables datos sobre sus orígenes, trayectoria y éxitos. La curaduría de la muestra incluye una colección importante de imágenes fotográficas, material audiovisual y objetos personales como camisetas, zapatillas y balones.

Vea esta galería: Pelé, el rey del fútbol

Antes de entrar al recinto, los visitantes pueden tomarse una foto en el “Monumento ao Tri”, una estatua de bronce de Pelé levantando la Copa Jules Rimet tras su victoria en el Mundial de México de 1970. Para los más fanáticos, la visita a Três Corações se complementa con otros dos monumentos: la escultura “Soco no ar” (Golpe en el aire, llamada así por el gesto característico con el que el futbolista celebraba sus goles), en la autopista Fernão Dias; y otra de Pelé en su infancia acompañado por su padre, seu Dondinho, llamada Monumento Dondinho, en el parque homónimo. Tanto la Casa Pelé como el Museo do Rei funcionan de lunes a viernes de 9 a 18 horas y los sábados de 9 a 13 horas. Más información: https://www.minasgerais.com.br/pt/atracoes/tres-coracoes/museu-pele

Santos

Un punto clave en la vida de Pelé fue la ciudad de Baurú, a donde llegó siendo un niño junto a su familia y donde pasó por todas las vicisitudes propias del camino del héroe. Una de ellas fue la situación precaria que le obligó a ganarse la vida como lustrabotas en la estación de tren, o sus andanzas en las calles jugando a la pelota con otros niños, son narradas a través de los objetos reunidos en el Museo Pelé, en pleno centro histórico de Santos, el importante puerto del país situado a 78 kilómetros de Sao Paulo. Inaugurado en 2014, el museo ocupa los espacios del antiguo edificio del Casarão do Valongo, una construcción que data de 1867.

Son más de cuatro mil metros de exposición permanente, basada en una línea de tiempo, muy bien organizada y que se complementa con gigantografías, audios y videos. La colección de objetos incluye una estatua de cera realizada por el equipo del Museo Madame Tussauds en 1991, y los botines con los que jugó (y ganó) la final de la Copa del Mundo contra Suecia, en 1958. Una de las posesiones más llamativas la muestra es la corona y el cetro que le obsequiaron a Pelé el 18 de julio de 1971, en el Maracaná, cuando Pelé jugó por última vez con la camiseta número 10 de la Selección brasileña.

El ingreso al museo es gratuito, de martes a domingo de 10 a 18 horas. Más información: https://www.instagram.com/museupele/

Sao Paulo

Las glorias de Pelé también son homenajeadas en el Museo del Fútbol, ubicado en el estadio de Pacaembú de la capital paulistana. Vinculada a los tres primeros mundiales de Fútbol que ganó Brasil, la figura de Pelé es ineludible en el área de exposición permanente. En la Sala de la Copa del Mundo se despliegan unas mallas metálicas que soportan imágenes y videos que rinden homenaje al deportista, en conjunto con el resto de los ganadores de los cinco campeonatos mundiales obtenidos por Brasil. Pelé es destacado junto con Garrincha en el espacio destinado a exaltar los logros durante las décadas de 1960 y 1970. Ambos jugadores siempre serán un capítulo excluyente y glorioso porque jamás perdieron un partido mientras jugaban juntos. En ese espacio el museo exhibe su pieza más importante: la camiseta que Pelé usó en la final contra Italia en el Mundial de 1970, en México, con la cual se coronó tricampeón.

El museo funciona de martes a domingo, entre 9 y 17 horas. Los martes es gratuito y el resto de los días las entradas cuestan entre 10 y 20 reales (dos y cuatro dólares).

Más información: https://museudofutebol.org.br/

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador