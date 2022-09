AFA suspendió partidos de la liga de Argentina tras ataque a Cristina Fernández

La AFA manifestó su solidaridad con la expresidenta de Argentina. Foto: EFE - LEO LA VALLE

Este viernes, tras el intento de homicidio contra la expresidente de Argentina Cristina Fernández, la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) anunció la suspensión de todos los partidos programados este viernes para la liga local.

El anuncio se dio a través de las redes sociales de la AFA, en la que el ente escribió: “Los encuentros programados para el día de hoy quedan suspendidos”.

Tras el incidente, en el que un hombre armado, con nacionalidad brasileña, se acercó a la vicepresidenta argentina en medio de la multitud que la esperaba para saludarla y pedirle una firma en su libro autobiográfico. El arma no se disparó, pero en Argentina se declaró conmoción nacional.

De hecho, el presidente Alberto Fernández declaró día feriado por lo sucedido con la expresidenta y en consecuencia la asociación argentina de balompié pospuso los encuentros.

Por su parte, Chiqui Tapia, máximo dirigente del fútbol argentino, publicó en sus redes sociales: “Como presidente de la AFA, quiero manifestar mi enérgico repudio al atentado sufrido por la vicepresidenta Cristina Fernández. Como sociedad democrática debemos rechazar toda forma de violencia”.

Como presidente de la @AFA, quiero manifestar mi enérgico repudio al atentado sufrido por la vicepresidenta @CFKArgentina.

Como sociedad democrática debemos rechazar toda forma de violencia 🇦🇷 — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) September 2, 2022

¿Qué decía el comunicado de la AFA?

“La Asociación del Fútbol Argentino expresa su enérgico repudio por lo sucedido con la vicepresidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner. Y hacemos un llamado a la sociedad en su conjunto, advirtiendo que la violencia de cualquier orden nunca es el camino”, explicó la AFA en un breve comunicado a través de sus redes sociales.

De esta manera, los encuentros de la jornada 17 del fútbol argentino, que inició este jueves con el triunfo de Huracán sobre Central Córdoba, que tendrán que ser reprogramados son: Patronato vs. Unión de Santa Fe, Rosario Central vs. Talleres de Córdoba y Lanús vs. Tigre.

