¡Agéndese! Este es el calendario completo de la Premier League 2024/25

De izquierda a derecha: Luis Díaz (Liverpool), Jefferson Lerma (Crystal Palace) y Jhon Jáder Durán (Aston Villa). Foto: Redes sociales

El Manchester City iniciará la defensa del título de la Premier League logrado la pasada temporada contra el Chelsea, según el calendario publicado este martes por el campeonato inglés, que comenzará con una primera jornada del 16 al 19 de agosto.

El duelo entre el equipo de Pep Guardiola, dominador absoluto del fútbol inglés en los últimos años con seis ligas de las últimas siete y las cuatro últimas consecutivas (algo que no había logrado ningún otro equipo) y el Chelsea del italiano Enzo Maresca, exayudante del técnico catalán en el City y que llega a Stamford Bridge tras lograr el ascenso a la Premier con el Leicester la pasada temporada, se disputará el domingo 18 de agosto en Londres.

🚨Chelsea se enfrentará al Manchester City en Stamford Bridge en la primera fecha de la Premier League. 🔥💙 pic.twitter.com/RjxpSVTXIe — Chelsea FC 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@ChelseaGoleador) June 18, 2024

La Premier comenzará el viernes 16 con el vigente campeón de la FA Cup, el Manchester United, recibiendo en Old Trafford al Fulham.

El sábado 17 jugarán los otros dos grandes aspirantes a acabar con la hegemonía del City: el Arsenal, segundo en la temporada pasada, recibirá al Wolverhampton, mientras que el Liverpool, ya con Arne Slot como entrenador luego de la marcha de Jürgen Klopp, visitará al Ipswich Town, que regresa a la Premier tras 22 años de ausencia.

En cuanto a fechas importantes para marcar en el calendario: el 31 de agosto habrá un Manchester United vs. Liverpool, el 14 de septiembre un Tottenham vs. Arsenal, el 14 de diciembre un Manchester City vs. Manchester United, el 4 de enero un Liverpool vs. Manchester United y el 5 de abril un Manchester United vs. Manchester City.

Primera fecha de la Premier League 2024/25

Viernes 16 de Agosto

Manchester United vs. Fulham

Sábado 17 de agosto

Ipswich Town vs. Liverpool (Luis Díaz)

Arsenal vs. Wolves

Nottingham Forest vs. Bournemouth (Luis Sinisterra)

Everton vs. Brighton

West Ham vs. Aston Villa (Jhon Jáder Durán)

Newcastle United vs. Southampton

Domingo 18 de agosto

Chelsea vs. Manchester City

Brentford vs. Crystal Palace (Jefferson Lerma y Daniel Muñoz)

Lunes 19 de agosto

Leicester City vs. Tottenham

Calendario completo de la Premier League 2024/25

2024/25 Premier League fixtures have been released 🔓 — Premier League (@premierleague) June 18, 2024

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador