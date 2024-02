Águilas Doradas se estrenó con empate en la Copa Libertadores

Guillermo Celis (izq.) de Águilas Doradas disputa el balón con Helinho (cen.) de Bragantino en el partido de la Fase II de la Copa Libertadores. Foto: EFE - Luis Eduardo Noriega A.

En un Atanasio Girardot con poco público, Águilas Doradas hizo su debut en la Copa Libertadores. El equipo de Rionegro debió viajar a la casa del Atlético Nacional e Independiente Medellín para recibir a Bragantino por la Fase II del torneo de clubes más importante del continente. En el juego de ida por avanzar a la siguiente fase de la “Gloria eterna” terminó en un empate sin goles, lo que significa que ese tiquete se definirá en el estadio Nabi Abi Chedid de Brasil.

El partido inició con un dominio del conjunto dorado, pero a pesar de que tenían la pelota, no lograron rematar al arco del rival. Bragantino aprovechó un descuido de Águilas y en el minuto 21 se dio la primera jugada clara por parte de Helinho. Tras una asistencia de Nathan Mendes, el delantero de 23 años remató con su pierna izquierda, pero no logró cerrar bien el pie y la jugada no terminó en gol.

El partido fue muy incómodo para los dirigidos por El Bolillo, lo que permitió que los visitantes cogieran más confianza. Tras 10 minutos de la oportunidad perdida de Helinho, Vitinho dio un cabezazo muy cerca de la portería de José Contreras que, por suerte de Águilas, se fue por encima del arco. Se acabaron los primeros 45 minutos y el partido se fue al entretiempo con un empate.

Águilas Doradas salió con los mismos 11 jugadores a la cancha y, al igual que en el final del primer tiempo, el control del balón fue de Bragantino. Tuvieron que pasar 56 minutos para que se le diera la primera oportunidad del gol al equipo de Rionegro. Jesús Rivas cayó en la puerta del área del rival, lo que terminó en un tiro libre que cobró Fredy Salazar y Cleiton logró sacar para continuar con su arco en blanco.

Los últimos 10 minutos del juego fueron un poco más emocionantes comparados a lo que fue el resto del partido. Finalizado el tiempo oficial, el marcador quedo 0-0 y el equipo que avance a la siguiente fase será definido el próximo martes 27 de febrero en el juego de vuelta en territorio brasilero.

Ahora Águilas Doradas se debe preparar para recibir a Envigado en el estadio Alberto Grisales por la octava fecha de la Liga BetPlay. El equipo del Bolillo logró derrotar a Millonarios en El Campín y es décimo en la tabla con 11 puntos.

