Ahora le toca a la sub-17 femenina: retos, calendario, TV y dónde ver el Mundial

La selección sub-17, en el Sudamericano que se hizo en Colombia a principio de año. Foto: FCF

La Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA arrancará este viernes 17 de octubre en Marruecos y se extenderá hasta el 8 de noviembre. Será la primera vez que el torneo se juegue en territorio africano, una oportunidad histórica para el desarrollo del fútbol femenino juvenil. Corea RPD, campeona vigente tras su título en 2024, defenderá la corona en un certamen que promete emociones y nuevas figuras. El torneo reunirá a las mejores jóvenes del planeta en una cita que crece en importancia año tras año.

Todos los partidos se disputarán en la...