Ahora sí empieza la verdadera Champions: terminó la fase de liga con drama y sorpresas

Sporting, con el colombiano Luis Suárez entre sus filas, fue una de las sorpresas de esta Champions League. Es el único equipo fuera de las cinco grandes ligas que clasificó directo a octavos de final. Foto: EFE - ANTONIO COTRIM

League 2025/26 bajó el telón con sorpresas y un crisol de emociones. Fueron 18 partidos en simultáneos, algunos con cierres más dramáticos que otros y una tabla que se movía drásticamente con cada minuto que pasaba. No obstante, de ahora en adelante ya no habrá que hacer cuentas con otros partidos, solo sirve matar o morir.

El Arsenal de Inglaterra fue el mejor equipo de la fase de liga. Los dirigidos por Mikel Arteta lograron un andar perfecto. Ocho partidos y ocho victorias, para 24 puntos de 24. Es la primera vez que esto ocurre desde el...