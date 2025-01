Alberto Gamero visitó al León de James Rodríguez: “va a seguir triunfando”

Alberto Gamero durante un partido de Millonarios en la Liga BetPlay 2024. Foto: El Espectador - José Vargas

Por estos días el León de México ha sido noticia tras anunciar el fichaje del colombiano James Rodríguez. La llegada del capitán tricolor al equipo esmeralda ha despertado revuelo e ilusiona a los hinchas de la ciudad guanajuatense con una gran actuación en el Mundial de Clubes de la FIFA que se celebrará entre junio y julio próximos.

En la sede del nuevo club de James estuvo este jueves un invitado de lujo. El estratega Alberto Gamero, ganador de seis títulos en el fútbol profesional colombiano. El entrenador samario es agente libre tras dejar Millonarios, que lo remplazó con David González.

“Me ha sorprendido lo que este Club León, una institución muy organizada, que siempre quiere crecer y que está creciendo. Una institución grande del fútbol mexicano, entonces feliz de estar aquí”, comentó Gamero en un video publicado por La Fiera.

El estratega samario pudo conversar con Eduardo Berizzo, entrenador del León, y lo describió como un técnico de mucho recorrido y categoría. También se refirió a la Liga MX, a la que definió como un fútbol competitivo y dinámico, con jugadores de prestigio.

Gamero, quien renunció a finales de diciembre a la dirección técnica de Millonarios tras cinco temporadas en el cargo, también se refirió a la llegada de James Rodríguez con el equipo esmeralda, el fichaje más importante de la temporada en el fútbol azteca.

“A ustedes les llegó un crack, ese que nosotros tenemos allá en nuestra selección. Es lo que él eligió y me parece que eligió bien. Seguramente aquí va a seguir triunfando, siendo ese jugador 1A, ese jugador top que nosotros conocemos y me he dado cuenta de que lo han recibido muy bien”.

El estratega samario considera que los demás colombianos que están en el plantel de León (Steven Mendoza, Edgar Guerra y Jaine Barreiro) van a arropar a James. “Ha estado en los mejores clubes del mundo. No es fácil y él lo ha hecho. A donde ha ido ha puesto su nombre”.

