Alemania ganó, gustó y goleó a Escocia en el arranque de la Eurocopa 2024

Victoria contundente de Alemania en el arranque de la Eurocopa 2024. Foto: EFE - ANNA SZILAGYI

Por fin arrancó este viernes la Eurocopa 2024 y la selección de Alemania, anfitriona del sorteo, demostró que está para grandes cosas y se impuso (5-1) con contundencia a Escocia en el partido inaugural. El equipo dirigido por Julian Nagelsmann es un serio candidato a hacerse con el título el próximo 14 de julio.

La resistencia de los escoceses duró apenas 10 minutos. Toni Kroos condujo la pelota en la mitad de la cancha y vio a Joshua Kimmich por la derecha. El lateral alemán avanzó unos metros y le cedió el balón a Wirtz al borde del área. El extremo teutón conectó de primera y mandó la pelota al fondo de la red.

Los alemanes no levantaron el pie del acelerador y no tardaron en estirar la diferencia. Kai Havertz recibió entre línea y, al ver que no tenía ángulo para rematar, le entregó el balón a Jamal Musial, que se quitó de encima a un rival y puso el segundo.

Antes del final de la etapa inicial, Ryan Porteous derribó a Ilkay Gundogan en el área con fuerza desmedida. No solo fue penalti, sino que el defensor británico se fue expulsado. Havertz asumió la responsabilidad desde los 12 pasos y no falló. Ya era goleada antes del descanso.

🎯 PENAL: No arrancó muy fino Turpin en la #Euro2024. Ya había dado un penal que no era y aquí omite un penal gigante para Alemania que luego corrige con intervención del VAR. Además tarjeta roja para Porteous de Escocia por juego brusco y grave. ¡Durísima entrada! pic.twitter.com/EYAVS2os84 — El VAR Central (Andrés) (@ElVarCentral) June 14, 2024

En el complemento, los germanos, que tenían superioridad numérica y una evidente superioridad con la pelota, le bajaron a la intensidad, pero mantuvieron el control del partido. El portero alemán Manuel Neuer tuvo muy poco trabajo en este partido inaugural.

Alemania llegó al cuarto gol por intermedio de Niclas Füllkrug, quien ingresó por Havertz en el complemento y tras cinco minutos en cancha fusiló a Gunn con un potente derechazo que se metió en el ángulo izquierdo.

En los minutos finales Kroos fue sustituido y recibió una ovación. Los dueños de casa tuvieron una noche casi perfecta, pero tuvieron mala suerte en los últimos minutos, cuando un balón rebotó en Antonio Rüdiger y marcó un autogol que representó el descuento de Escocia, que no disparó a puerta en toda la noche.

En tiempo de descuento Alemania marcó el que sería el último gol de la noche. Emre Can recibió de Thomas Müller sobre la media luna y probó desde allí. La pelota se desvió en un defensor escocés y terminó al fondo de la red.

El Grupo A volverá a tener acción este sábado a las 8:00 a.m. (hora colombiana) en Colonia. Hungría y Suiza tendrán su debut en la Eurocopa 2024. También arrancará el Grupo B. Primero juegan España y Croacia (11:00 a.m.) y cierran la jornada Italia y Albania (2:00 p.m.)

