Alemania vs. Escocia: hora y dónde ver en vivo el primer partido de la Eurocopa

El partido inaugural de la Eurocopa 2024, entre Alemania y Escocia, tendrá lugar en Múnich. Foto: EFE - ANNA SZILAGYI

La cuenta regresiva para el arranque de la Eurocopa 2024, que tendrá lugar en Alemania desde el 14 de junio hasta el próximo 14 de julio, está muy cerca de llegar a cero. Este viernes, la selección anfitriona enfrenta a Escocia en el partido inaugural.

Para los alemanes este torneo cuenta con una presión especial. No se trata solo del hecho de ser el dueño de casa, ni por ser una se las selecciones más grandes de la historia, sino por la necesidad de ponerle fin a unos años turbulentos, con eliminaciones prematuras en las Copas del Mundo de Rusia 2018 y Catar 2022.

Para Die Mannschaft es importante arrancar con el pie derecho y cuenta con figuras todavía vigentes que fueron parte del título en Brasil 2014 como Thomas Müller, Manuel Neuer y Toni Kroos, quien se retirará al final del certamen. Ellos se suman a una nueva generación de jugadores en las que destacan Florian Wirtz y Kai Havertz.

“Deberíamos soñar y luego reflexionar sobre qué significa alcanzar la final e incluso ganarla”, comentó Julian Nagelsmann, el seleccionador alemán, en la rueda de prensa previa al debut. La ambición es grande en los dueños de casa.

Escocia, por su parte, quiere demostrar que su buen momento en las eliminatorias europeas no fue casualidad y aspira a dar la sorpresa. En el camino hacia esta Eurocopa supieron ganarle a España y dejaron por fuera a selecciones como Noruega.

El ejército de Tartán está compuesto con hombres experimentados en la Premier League de Inglaterra, la mejor liga del mundo. Algunos de ellos son Andy Robertson (Liverpool), John McGinn (Aston Villa) y Scott McTominay (Manchester United).

El duelo entre alemanes y escoceses será el único que tendrá lugar este 14 de junio. El sábado, segundo día de competencias, habrá tres compromisos: Hungría vs. Suiza (8:00 a. m.), España vs. Croacia (11:00 a. m.) e Italia vs. Albania (2:00 p. m.).

Este año, a diferencia de anteriores ediciones, no habrá ningún canal nacional que transmita la Eurocopa. La totalidad de los partidos estarán disponibles en las distintas señales de ESPN y el servicio de streaming de Star+.

¿A qué hora y dónde ver Brasil vs. Colombia?

Fecha: Viernes 14 de junio

Hora: 2:00 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Allianz Arena (Múnich)

Canal: ESPN y Star+

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador