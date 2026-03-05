América vs. Bucaramanga: choque de generaciones en la Copa Sudamericana

David González, técnico de América, y Leonel Álvarez, su homólogo de Bucaramanga. Foto: Archivo Particular

Luego de que Nacional y Millonarios se vieran las caras anoche, ahora la llave que vuelve a enfrentar equipos colombianos en la fase previa de la Copa Sudamericana 2026 nos congrega en el Pascual Guerrero de Cali, donde chocarán dos generaciones de entrenadores que son protagonistas en la Liga BetPlay. América, que llega con una banda integrada por jóvenes talentos y refuerzos extranjeros que han cuajado bien en el arranque del semestre, tanto así que lo tienen en la parte alta de la tabla, recibe a un Bucaramanga que, aunque no está tan afianzado entre los ocho mejores, no lo ha hecho mal con una de las nóminas más experimentadas del rentado nacional y sigue invicto.

Más allá de los cientos de miles de dólares que implica clasificar a la fase de grupos y la vitrina internacional que eso representa, cada uno tiene entre ceja y ceja objetivos concretos que desbordan la coyuntura económica y se instalan en el terreno de la identidad. Por el lado de los Diablos Rojos está la apuesta de volver a sonar en el continente, algo habitual en los noventa y, sobre todo, en los ochenta, cuando llegaron a varias finales de Libertadores. Hoy no están en un torneo más acorde a su historia, razón por la que avanzar en la Sudamericana se siente como una obligación.

“Este partido con América es importantísimo. Debemos cerrarles todos los caminos porque es un equipo generoso, que juega muy bien con los interiores, abre la cancha y tiene individualidades que atraviesan un gran momento”, reconoció Leonel sobre su rival. “No vamos a relajarnos porque lo que se viene es más duro”.

En contra de esa aspiración aparece su Bucaramanga, que recién en 2025 supo lo que era jugar la Sudamericana y que, todavía con los coletazos de la mejor época de su historia reciente, asume este nuevo desafío internacional como la oportunidad de seguir escribiendo capítulos, ahora fuera de nuestras fronteras.

“Es un gran rival. Desde hace dos o tres años viene siendo un equipo muy regular, que siempre está arriba y tiene un gran entrenador con jugadores experimentados y han sido campeones. Será un buen partido, los respetamos, pero sabemos lo que nos jugamos y nuestro objetivo es ir por el partido”, anticipó David González sobre los leopardos en diálogo con la prensa.

González vs. Álvarez

En una esquina, la del local, estará el exportero antioqueño David González, de 43 años, quien bajo los tres palos fue ídolo de Independiente Medellín, club en el que ganó cuatro títulos, y que en poco más de cuatro años como técnico ya ha dirigido en dos finales de la liga colombiana. Su nombre se ha posicionado como uno de los exponentes de una nueva generación de entrenadores colombianos, esos que crecieron con pizarras digitales y análisis de datos en tiempo real.

Fue subcampeón de la Liga con DIM y Tolima, y estuvo cerca de llegar a otra final con Millonarios. En Bogotá una mala racha le costó el puesto, recordándole que el crédito en los banquillos pesados es un bien que se consume rápido. Con América, el cuarto equipo de su aún joven carrera como técnico —empezó en 2022—, el objetivo no puede ser otro que competir arriba.

Enfrente tendrá a Leonel Álvarez, de 60 años, quien debutó como técnico en 2009. Como jugador fue un volante de primera línea con carácter que llegó a ser referente. Jugó dos ediciones de la Copa del Mundo y en Europa, en una época en la que eso no era habitual para los de acá.

Hizo parte de momentos que marcaron la historia del balompié nacional, como convertir el penalti que le dio la Libertadores a Nacional en 1989 y recuperar la pelota de la que nació el gol de Freddy Rincón a Alemania en Italia 1990. Como jugador apenas ganó un título a nivel local, curiosamente, defendiendo los colores de América en 1992.

Los técnicos que se enfrentan este jueves en Cali compartieron vestuario, aunque en jerarquías distintas. Entre 2015 y 2016 Leonel Álvarez dirigió al DIM. Al principio, González no era su principal opción en el arco, pero en el primer semestre de 2016 se consolidó como una de sus figuras principales y, siendo su capitán, conquistaron el primer semestre de la entonces llamada Liga Águila en una campaña que todavía se recuerda en Medellín. Ese no es el único título de liga que Leonel conquistó como entrenador, pues también en 2009 celebró otra estrella con el poderoso.

Pero basta de historia. Si hablamos de actualidad, el América de González pinta como favorito pues en la Liga BetPlay registra cinco victorias, un empate y dos derrotas, contra tres victorias y cinco empates, aunque sin derrotas para los leopardos de Álvarez.

También hay duelos interesantes línea por línea. Por ejemplo, en el arco escarlata aparece el brasileño Jean Fernandes, que llegó para adueñarse del puesto, mientras que en los auriverdes ya es costumbre ver a un Aldair Quintana consolidado como ídolo. Las ideas en la mitad de la cancha corren por cuenta de jugadores de distintas generaciones. El enganche leopardo es Fabián Sambueza, capitán del equipo y con más de una década siendo protagonista en distintos clubes del FPC, frente a un Yeison Guzmán que hoy por hoy es de los mejores de la Liga BetPlay. En el ataque, América confía en extranjeros nuevos en nuestro fútbol como el venezolano Darwin Machís y el ecuatoriano Daniel Valencia, mientras que Bucaramanga sigue apostando por un foráneo que ya conoce bien el medio local, el argentino Luciano Pons.

Esos son los ingredientes que mezclará esta noche el Pascual Guerrero, otra vez escenario de una noche continental. Serán 90 minutos, con posibilidad de penaltis, los que nos dirán qué estilo se impone entre González y Álvarez. El plato está servido.

