Ancelotti, el hombre calmado que no se obsesiona con ganar otra Champions League

La gran final de París entre Liverpool y Real Madrid presenta una nueva oportunidad al italiano Carlo Ancelotti de hacer historia. En caso de proclamarse campeón, será el primer entrenador que gana cuatro Champions, un hecho que, no obstante, confiesa, no lo obsesiona ni le da vértigo.

Ancelotti fue uno de esos jugadores que tenía claro que cuando sus rodillas dijeran basta, pasaría a los banquillos para aprender el oficio hasta convertirse en primer entrenador. Así lo hizo. Y cerró una carrera repleta de éxito en el césped, con la conquista de dos Copas de Europa, dos Intercontinentales, dos Supercopas de Europa, tres Ligas italianas, cuatro Copas de Italia y una Supercopa de Italia. Tras dejar su huella en el centro del campo de un AC Milan de leyenda, pasó directamente a absorber conocimientos como ayudante de Arrigo Sacchi en la selección italiana. Era 1992. Tenía 32 años.

“En aquel momento no pensaba en mi último partido, que lo jugué muy mal porque el Milán ganó 8-2, pero al descanso solo vencía 2-1. Por eso Capello me quitó en el descanso”, recordó este martes, justo el día que se cumplían 30 años de su retirada del fútbol en un partido en Foggia.

“Mi decisión estaba tomada porque tenía la oportunidad de ir a la selección con Sacchi. No me costó parar porque tenía problemas de rodilla. Fue un buen aprendizaje los tres años con Sacchi”.

El salto como primer técnico lo dio Carletto en la Reggiana, firmando un ascenso que no era más que el inicio de una carrera repleta de éxitos. De ahí a Parma, a Juventus, en un crecimiento que encontró el trampolín hacia el éxito de la Liga de Campeones en el banquillo del AC Milan. Al club que tanto le había dado en el campo también le regalaba el trofeo mayor como técnico. Ganó dos finales. Perdió una, de la forma más dolorosa, contra Liverpool por penaltis y tras ir ganando 3-0 al descanso.

Su leyenda creció en Real Madrid. El técnico de la décima. El título con el que, tras doce años de sequía, el conjunto blanco volvía a reinar en el Viejo Continente. El inicio de una época de dominio abrumador. Cuatro Champions en cinco años. Tres consecutivas con Zinedine Zidane, que, como Carletto hizo con Sacchi, era una esponja en un año de curso acelerado como mano derecha de Ancelotti hasta la deseada conquista de Lisboa.

Con Real Madrid nunca se bajó de semifinales el técnico italiano. El primer año la gloria llegó en la prórroga de Lisboa contra el Atlético de Madrid tras el tanto salvador de Sergio Ramos (4-1). En su segundo año quedó eliminado a puertas de la final por Juventus. A su inesperado regreso a la casa blanca, el camino más meritorio hasta la final. La Liga de Campeones de las remontadas frente a los poderosos PSG, Chelsea y Manchester City hasta el reencuentro con el Liverpool. La tercera final para Carlo contra un equipo contra el que tocó el cielo, pero también sufrió una de las derrotas más duras de su carrera.

“No me da vértigo”, confiesa con la serenidad del que ya se siente ganador.

“Si gano la Champions sería el primero en ganar cuatro y sería un gran éxito para mí, pero sé perfectamente que en una final puede pasar de todo”, asegura consciente de que un triunfo le permite superar en el escalafón a Bob Paisley y a Zidane.

Antes, con el éxito de la décima en 2014, Ancelotti se convirtió en el quinto entrenador en conquistar la Copa de Europa con dos equipos distintos tras Ernst Happel (Feyenoord/Hamburgo), Ottmar Hitzfeld (Borussia Dortmund/Bayern), José Mourinho (Porto/Inter de Milán) y Jupp Heynckes (Real Madrid/Bayern).

Es Carletto el hombre calmado, el técnico con más finales. Este domingo dirigirá la quinta para dejar atrás a Marcello Lippi, Alex Ferguson y Miguel Muñoz. Además, integra el prestigioso grupo de ‘los siete magníficos’ que fueron capaces de ganar el título como jugador y posteriormente entrenador. Comparte honor con Miguel Muñoz, Giovanni Trapattoni, Johan Cruyff, Frank Rijkaard, Zidane y Pep Guardiola. Aunque nada de esto importa en el presente de Ancelotti.

“No estoy obsesionado con los títulos individuales. Estoy satisfecho pero, honestamente, no es lo importante. Para la estadística es bueno, pero me quedo con el día a día. Lo más importante, preparar la final, ser protagonistas. Ahora no me obsesionan los récords. Cuando pare de entrenar ya miraré las Champions que he ganado”.

Los entrenadores con más Copas de Europa

1) Bob Paisley (3 Liverpool)

2) Carlo Ancelotti (2 Milan, 1 Real Madrid)

3) Zinedine Zidane (3 Real Madrid)

4) José Villalonga (2 Real Madrid)

5) Luis Carniglia (2 Real Madrid)

6) Béla Guttman (2 Benfica)

7) Helenio Herrera (2 Inter)

8) Miguel Muñoz (2 Real Madrid)

9) Arrigo Sacchi (2 Milan)

10) Nereo Rocco (2 Milan)

11) Ştefan Kovács (2 Ajax)

12) Dettmar Cramer (2 Bayern)

13) Brian Clough (2 Nottingham Forest)

14) Ernst Happel (1 Feyenoord, 1 Hamburgo)

15) Ottmar Hitzfeld (1 Borussia Dortmund, 1 Bayern)

16) Vicente del Bosque (2 Real Madrid)

17) Alex Ferguson (2 Manchester United)

18) José Mourinho (1 Oporto, 1 Inter)

19) Pep Guardiola (2 Barcelona)

20) Jupp Heynckes (1 Real Madrid, 1 Bayern)

