Ancelotti: “No quiero poner excusas, pero no era sencillo jugar en esta condición”

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, se retira del campo de juego este jueves, al finalizar el partido de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de 2026 entre las selecciones de Ecuador y Brasil.

El técnico italiano Carlo Ancelotti reconoció que su debut como seleccionador de Brasil este jueves fue muy especial tras empatar sin goles con Ecuador, un resultado que calificó como un buen punto pese a que reconoció que, para enfrentar a Paraguay, deben mejorar el juego con balón.

“Llevo más de 1.200 partidos como entrenador y hoy era mi primer partido como seleccionador de Brasil y ha sido algo especial”, admitió Ancelotti, que asumió las riendas de la Canarinha tras dejar hace apenas dos semanas al Real Madrid, con el que ganó de todo a nivel de clubes.

“Para mí es un regalo estar aquí”, apostilló ‘Carletto’, quien comentó que una selección implica una sensación distinta a representar un club, porque tiene el sentimiento de que hay un país detrás. El italiano enfatizó que están centrados en sacar la mejor versión tanto del cuerpo técnico como de los futbolistas.

“El objetivo que tenemos es clasificarnos y pelear en el Mundial, para intentar meter a Brasil en las primeras posiciones del fútbol mundial, donde siempre ha estado. Vamos a pelear para conseguirlo”, apuntó en la sala de prensa del Monumental de Guayaquil.

Ancelotti consideró que el encuentro, correspondiente a la decimoquinta fecha de las eliminatorias para el Mundial de 2026, “ha sido muy buen partido defensivo” para ambos equipos. “El equipo ha tenido muy buena actitud y orden, y a veces buena presión ofensiva. Prácticamente no hemos concedido oportunidades”.

"NO QUIERO PONER EXCUSAS, PERO EL CAMPO... NO ERA TAN SENCILLO JUGAR" 🎙️



Carlo Ancelotti tras el empate 0-0 entre Brasil y Ecuador. pic.twitter.com/IQZHXVhkYF — Diario Olé (@DiarioOle) June 6, 2025

El técnico italiano se quejó de las condiciones del estado del césped del Monumental. “No quiero poner excusas, pero no era fácil jugar con estas condiciones de terreno de juego. (...) Ecuador ha defendido muy bien y no era fácil encontrar espacio entre líneas”.

Ahora la Canarinha tiene los ojos puestos en el duelo contra Paraguay del próximo martes, en São Paulo. Una victoria ante los guaraníes podría certificar la clasificación al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 con dos fechas de anticipación, aunque dicho objetivo depende también de otros resultados.

“Creo que contra Paraguay será distinto, porque tendremos más oportunidades para controlar el juego, un juego con más ritmo, movilidad e intensidad. Creo que eso lo podremos ver en nuestra casa”, vaticinó Ancelotti. “Salimos de aquí con confianza, un buen punto y a ganar el próximo partido”.

