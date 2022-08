Ancelotti: “Voy a retirarme después de esta aventura en el Madrid”

En una rueda de prensa, Carlo Ancelotti, habló sobre el futuro del Real Madrid, sus expectativas en la Liga de Campeones y su retiro como entrenador. Foto: EFE - JUAN CARLOS HIDALGO

Carlo Ancelotti lo tiene claro: tras esta aventura en el Real Madrid su carrera como entrenador se terminará. “¿24 títulos en mi carrera? La verdad es que estas cuentas no me importan. Las haré al final, cuando un balance tenga más sentido. Ahora estoy centrado en entrenar, me gusta el trabajo diario. Hasta hace algunos años, mis prioridades eran tácticas, ahora me centro en las relaciones humanas, en conocer a las personas y a las nuevas generaciones”, dijo el italiano.

Además de hablar sobre su papel en el club merengue, mencionó el desarrollo de varios jugadores en el equipo y nominación de Vinicius al Balón de Oro.

Opinó que Valverde, al igual que otros jugadores del conjunto blanco, vigente campeón de Europa, deberían figurar en la nómina de 30 candidatos a conquistar el Balón de Oro. “Me sorprende un poco, porque Toni Kroos ha hecho una temporada fantástica, pero nominar a todos los jugadores del Real Madrid podría ser un problema. Valverde, Militao, Alaba… todos lo merecen. Todos han hecho una temporada fantástica, no digo de ganar, pero estar en la lista, lo merecerían”.

“Vini está muy contento, ha hecho una temporada fantástica. Ha marcado el gol de la Champions duermo 14 y le da igual ser cuarto, segundo. En el futuro irá a por más. Para los jugadores lo más importante es ganar. Desafortunadamente para Vini, ya el ganador lo tenemos este año”, dijo Ancelotti refiriéndose al principal favorito, el francés Karim Benzema.

El Real Madrid iniciará la defensa de su título de liga visitando el domingo al recién ascendido Almería. “Las sensaciones son buenas, tenemos toda la ilusión del mundo para empezar esta temporada. Cada partido será muy complicado, empezando por mañana”, agregó.

