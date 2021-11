Argentina y Brasil se reencuentran tras la final y el escándalo en la eliminatoria

La selección brasileña de fútbol, ya clasificada para el Mundial de Catar 2022, intentará vengarse de la final de la Copa América 2021 que perdió en julio ante Argentina este martes cuando visite a la Albiceleste, su escolta, en la jornada 14 de las eliminatorias sudamericanas a la Copa del Mundo.

El equipo capitaneado por Lionel Messi lleva 26 partidos sin derrotas, con 17 triunfos y nueve empates, y viene de ganarle por 1-0 a Uruguay el viernes.

Brasil, por su parte, se aseguró un lugar en la próxima Copa del Mundo de la FIFA el jueves al superar a Colombia por 1-0.

Aún con un partido menos (el encuentro suspendido en Brasil), la Canarinha y Argentina están en la cima de las eliminatorias sudamericanas con 34 y 28 puntos, respectivamente.

Les siguen Ecuador (20), Chile (16), Colombia (16), Uruguay (16), Perú (14), Paraguay (12), Bolivia (12) y Venezuela (7).

El seleccionador argentino Lionel Scaloni confirmó este lunes en una rueda de prensa que Messi, que jugó solo unos minutos ante Uruguay por lesión, será titular en el clásico sudamericano.

En cambio, Leandro Paredes y Paulo Dybala están en duda por sendas molestias físicas.

Lo más probable es que el ingreso de Messi por Dybala sea la única modificación en el once inicial de la Albiceleste.

“Yo soy de la idea de jugar igual siempre, más allá del rival que sea. Hay que jugar siempre igual. Después la magnitud del triunfo no es el mismo, pero a mí no me vale que un jugador contra Venezuela juegue de una manera y contra Brasil de otra. El fútbol es siempre fútbol juguemos contra quién juguemos”, sostuvo Scaloni.

Brasil enfrenta este encuentro con la sensible baja por suspensión de Casemiro, centrocampista del Real madrid y emblema de su selección.

Lo más probable es que en su lugar esté Fabinho, de Liverpool, a pesar de que Edenilson, volante del Inter de Porto Alegre, fue convocado de urgencia tras la amarilla de Casemiro.

Tite también analiza realizar otras dos modificaciones: el delantero Matheus Cunha reemplazaría a Gabriel Jesús y Éder Militao a Thiago Silva.

A pesar de estar clasificado, Tite no le restó importancia al encuentro de este martes.

“Es ya un partido de Copa del Mundo. Un Brasil vs Argentina siempre es grande, por la calidad técnica individual de los jugadores de los dos equipos. Es un partido de Mundial y tiene una historia de grandes enfrentamientos”, sostuvo este lunes en rueda de prensa.

Alineaciones probables:

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María

Seleccionador: Lionel Scaloni.

Brasil: Alisson; Danilo, Éder Militão, Marquinhos, Alex Sandro; Fabinho, Fred, Lucas Paquetá; Raphinha, Matheus Cunha y Neymar.

Seleccionador: Adenor Leonardo Bacchi Tite.