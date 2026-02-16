Arrancan los play-offs de la Champions y varios gigantes se juegan el año en 180 minutos

Benfica viene de vencer 4-2 a Real Madrid en la última fecha de la fase de liga de la Champions 2025/26. Foto: EFE - MIGUEL A. LOPES

Tras no haber podido lograr el pase directo a los octavos de final, varios aspirantes al título europeo disputan esta semana los “play-offs” de la Champions League 2025/26. Entre ellos aparecen el vigente campeón, el Paris Saint-Germain, y el Real Madrid, el máximo ganador de su historia.

La vuelta de estas ocho series se jugará entre el 24 y el 25 del mismo mes. Los ganadores avanzarán a los octavos de final, donde ya esperan Arsenal, Bayern, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting y Manchester City. Será una semana decisiva para...