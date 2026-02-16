Logo El Espectador
Arrancan los play-offs de la Champions y varios gigantes se juegan el año en 180 minutos

PSG vs. Monaco y Real Madrid vs. Benfica encabezan una instancia que no admite errores. Tienen dos partidos para seguir soñando o despedirse temprano de Europa. En competencia habrá cinco colombianos: Richard Ríos, Dávinson Sánchez, Juan David Cabal, Kevin Medina y Camilo Durán.

Daniel Bello
16 de febrero de 2026 - 10:20 p. m.
Benfica viene de vencer 4-2 a Real Madrid en la última fecha de la fase de liga de la Champions 2025/26.
Foto: EFE - MIGUEL A. LOPES

Tras no haber podido lograr el pase directo a los octavos de final, varios aspirantes al título europeo disputan esta semana los “play-offs” de la Champions League 2025/26. Entre ellos aparecen el vigente campeón, el Paris Saint-Germain, y el Real Madrid, el máximo ganador de su historia.

La vuelta de estas ocho series se jugará entre el 24 y el 25 del mismo mes. Los ganadores avanzarán a los octavos de final, donde ya esperan Arsenal, Bayern, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting y Manchester City. Será una semana decisiva para...

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

