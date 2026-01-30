Arsenal, entre el mejor equipo de Europa y sus viejos fantasmas

El equipo de Mikel Arteta domina la temporada, pero las dudas sobre su fortaleza mental y la falta de títulos recientes vuelven a escena en el tramo decisivo. Foto: EFE - VINCE MIGNOTT

Arsenal viene en crecimiento futbolístico y en cuanto a resultados en los últimos años con la dirección de Mikel Arteta. Este año, al comienzo de la segunda parte de la temporada europea, atraviesa uno de los momentos más completos y prometedores de su historia reciente.

El conjunto de los ‘Gunners’ es líder en solitario de la Premier League y fue primero en la fase de Liga de la Champions League con puntaje perfecto; el equipo de Mikel Arteta ha logró instalarse como una referencia tanto a nivel local como continental. Ocho victorias...