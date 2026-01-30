Logo El Espectador
Arsenal, entre el mejor equipo de Europa y sus viejos fantasmas

Líder en la Premier League y con puntaje perfecto en la fase de Liga de la Champions, el equipo de Mikel Arteta domina la temporada, pero las dudas sobre su fortaleza mental y la falta de títulos recientes vuelven a escena en el tramo decisivo.

Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
30 de enero de 2026 - 07:03 p. m.
Foto: EFE - VINCE MIGNOTT

Arsenal viene en crecimiento futbolístico y en cuanto a resultados en los últimos años con la dirección de Mikel Arteta. Este año, al comienzo de la segunda parte de la temporada europea, atraviesa uno de los momentos más completos y prometedores de su historia reciente.

El conjunto de los ‘Gunners’ es líder en solitario de la Premier League y fue primero en la fase de Liga de la Champions League con puntaje perfecto; el equipo de Mikel Arteta ha logró instalarse como una referencia tanto a nivel local como continental. Ocho victorias...

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

