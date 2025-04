¡Baile en Londres! Arsenal humilló a Real Madrid en una noche histórica: video

Mikel Merino del Arsenal (3-I) celebra el gol del 3-0 durante el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA entre el Arsenal FC y el Real Madrid en Londres, Gran Bretaña, el 8 de abril de 2025. Foto: EFE - TOLGA AKMEN

Arsenal derrotó este martes 3-0 al Real Madrid en la ida de cuartos de final de la Champions League con dos goles de tiro libre de Declan Rice, y otro de Mikel Merino, que dejan al vigente campeón al borde del precipicio.

Los hombres de Carlo Ancelotti, que sufrieron su tercera derrota consecutiva entre todas las competiciones, deberán apelar de nuevo a la épica en el Santiago Bernabéu dentro de ocho días si quieren clasificar a semifinales.

Ni el regreso del belga Thibaut Courtois bajo palos luego de haberse perdido los tres últimos partidos de su equipo por lesión, ni la presencia de David Alaba en el costado izquierdo de la zaga local pudieron evitar dos derechazos de Declan Rice de tiro libre que llevaron al éxtasis al Emirates Stadium.

El centrocampista inglés se sacó primero un magistral lanzamiento que adquirió un efecto diabólico para sortear la barrera por fuera y colarse ajustado al palo corto de Courtois (58).

Si ese primer gol fue lindo quedó en nada con la nueva muestra del guante que atesora Rice en su diestra. Un disparo teledirigido a la escuadra del belga supuso el 2-0 (70), cinco minutos antes de que el español Mikel Merino, de disparo con la zurda desde dentro del área, sentenciase el partido... y quizá la eliminatoria. Pero el Santiago Bernabéu tendrá la última palabra.

En otros resultados, Inter de Milán se impuso a Bayern Múnich por 2-1 en el Allianz Arena con goles de Lautaro Martínez y Davide Frattesi. Thomas Müller descontó.

“Si hay un equipo capaz de darle la vuelta, somos nosotros”

Lucas Vázquez, lateral derecho de Real Madrid, apostó, nada más acabar la ida de cuartos de final de la Champions League en la que cayeron 3-0 ante el Arsenal, por remontar la eliminatoria en el Santiago Bernabéu ya que, en su opinión, “si hay un equipo capaz de darle la vuelta” son ellos.

”Está complicado, por supuesto, pero si hay un equipo que le puede dar la vuelta a esto somos nosotros. Con nuestra afición y nuestro estadio. El miércoles va a ser un partido totalmente diferente y entre todos vamos a sacarlo adelante”, dijo en Movistar+.

”No acostumbramos a enlazar dos derrotas seguidas. Solo queda trabajar, confiar en nosotros más que nunca. Este equipo se merece esa confianza y vamos a darlo todo para darle la vuelta a la eliminatoria”, completó.

Además, reconoció el mal nivel de su equipo, sobre todo en una segunda mitad en la que encajó los tres goles del encuentro.

”Creo que no hemos estado bien. El Arsenal ha hecho un gran partido. Ha creado ocasiones, nos ha sabido presionar y no hemos encontrado nuestro juego. Hemos tenido alguna jugada aislada, pero no hemos sido capaces de hacer posesiones largas, meterlos en su campo… y la diferencia hace que sea así”, analizó.

”En la segunda parte no hemos sabido dar un paso al frente. Nos ha faltado continuidad en el juego, tener un poco más la posesión de balón… No hemos podido hacer un buen partido”, continuó.

