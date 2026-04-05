Así fue el nuevo golazo de Linda Caicedo con Real Madrid en España: mírelo en video

Real Madrid confía en su figura: Linda Caicedo. Foto: EFE - SERGIO PÉREZ

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Linda Caicedo volvió a ser protagonista en España. La colombiana marcó este domingo en la victoria 2-0 de Real Madrid sobre Madrid CFF, en un partido correspondiente a la Primera División Femenina 2025-26.

El encuentro se resolvió con un gol de Caicedo al minuto 48, que abrió el marcador para el equipo visitante. Luego, Sara Däbritz amplió la ventaja al 73’.

Con este resultado, Real Madrid se mantiene en la segunda posición de la tabla con 59 puntos, aún por detrás de Barcelona, que lidera con 69 unidades. El triunfo le permite al equipo seguir firme en la parte alta del campeonato.

Linda Caicedo, lista para la selección de Colombia

En paralelo, Caicedo llega en un gran momento a la selección femenina de Colombia que afrontará esta semana una nueva fecha de la Liga de Naciones, torneo que ahora define los cupos al Mundial de 2027, que se disputará en Brasil.

Colombia tendrá tres retos en esta jornada: enfrentará a Venezuela el viernes 10 de abril a las 8:00 p. m. y a Chile el martes 14 en el mismo horario, ambos en el estadio Pascual Guerrero de Cali, y luego visitará a Argentina el sábado 18 de abril a las 6:00 p. m.

Dentro de la convocatoria, además de Caicedo, destacan nombres como Leicy Santos, Daniela Montoya, Manuela Pavi, Wendy Bonilla y Valerin Loboa, en una base que mantiene el proceso del equipo.

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