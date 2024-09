Así quedó la tabla de la Champions League tras la primera fecha del nuevo formato

Harry Kane del Bayern (D) marca el gol 4-2 contra el portero Ivan Nevistic del Dinamo Zagreb (I) durante el partido de la UEFA Champions League entre el Bayern Munich y el Dinamo Zagreb en Munich, Alemania, el 17 de septiembre de 2024. Foto: EFE - ANNA SZILAGYI

El nuevo formato de la Champions League debutó esta semana con varios puntos destacados. El torneo pasó de 32 a 36 equipos y, luego tres días de competición, se vivieron emocionantes enfrentamientos entre algunos de los clubes más grandes de Europa, como AC Milan vs. Liverpool, Manchester City vs. Inter Milan, o Mónaco vs. FC Barcelona.

Figuras como Kylian Mbappé y Endrick brillaron con Real Madrid, mientras que Thiago Motta y Vincent Kompany dirigieron por primera vez en esta competición a Juventus y Bayern Múnich, respectivamente. Además, se presenciaron grandes goleadas, como la protagonizada por el equipo bávaro al Dinamo Zagreb por 9-2 o la de Bayer Leverkusen en casa de Feyenoord por 4-0.

También se dieron sorpresas como la derrota de Barcelona frente a Mónaco por 2-1, el triste empate sin goles entre Manchester City e Inter de Milán y el doloroso error del arquero argentino Paulo Gazzaniga, que le costó la derrota a Girona en el parque de Los Príncipes frente al PSG en el último minuto.

La buena noticia es que varios colombianos sumaron minutos con sus equipos. Este fue el caso de Yaser Asprilla y Jhon Solís con Girona, Luis Díaz con Liverpool, Jhon Lucumí con Bologna, Juan Guillermo Cuadrado con Atalanta y Jhon Jader Durán con Aston Villa, a quien le anularon un golazo en su estreno en Champions League. Juan David Cabal de Juventus ni Juan José Córdoba de Dinamo Zagreb tuvieron minutos.

Resultados y clasificación de la primera jornada de la Champions League

Martes:

Juventus 3 (Yildiz 21′, McKennie 27′, González 52′) vs. PSV Eindhoven 1 (Saibari 90+3)

Young Boys 0 vs. Aston Villa 3 (Tielemans 27′, Ramsey 38′, Onana 86′)

Sporting de Lisboa 2 (Gyökeres 38′, Debast 65′) vs. Lille 0

Bayern Múnich 9 (Kane 19′ penal, 57′, 73′ penal, 78′ penal; Guerreiro 33′, Olise 38′, 61′; Sané 85′, Goretzka 90+2′) vs. Dinamo Zagreb 2 (Petkovic 48′, Ogiwara 50′)

Milan 1 (Pulisic 3′) vs. Liverpool 3 (Konaté 23′, van Dijk 41′, Szoboszlai 67′)

Real Madrid 3 (Mbappé 46′, Rüdiger 83′, Endrick 90+5′) vs. Stuttgart 1 (Undav 68′)

Miércoles:

Bolonia 0 vs. Shakhtar Donetsk 0

Sparta Praga 3 (Kairinen 2′, Olatunji 42′, Laci 58′) vs. Red Bull Salzburg 0

Brujas 0 vs. Borussia Dortmund 3 (Gittens 76′, 86′; Guirassy 90+5′)

Celtic 5 (Scales 17′, Furuhashi 47′, Engels 56′ penal, Maeda 70′, Idah 87′) vs. Slovan Bratislava 1 (Wimmer 61′)

Manchester City 0 vs. Inter Milan 0

Paris Saint-Germain 1 (Gazzaniga 90′ propia puerta) vs. Girona 0

Jueves:

Estrella Roja 1 (1 Joao 86′) vs. Benfica 2 (Aktürkoglu 9′, Kökcü 29′)

Feyenoord 0 vs. Bayer Leverkusen 4 (Wirtz 5′ y 36′, Grimaldo 30′ y Wellenreuther 44′, en contra)

Mónaco 2 (Akliouche 16′, Ilenikhena 71′) vs. Barcelona 1 (Lamine Yamal 28′)

Atalanta 0 vs. Arsenal 0

Atlético de Madrid 2 (Griezmann 28′, Giménez 90′) vs. RB Leipzig 1 (Sesko 4′)

Brest 2 (Magnetti 23′, Sima 56′) vs. Sturm Graz 1 (Fernandes 45+1′ en contra)

Así quedó la tabla de la Champions League tras la primera jornada

Con el nuevo formato se ha pasado de 32 clubes participantes a 36. Cada uno de ellos se enfrentará a ocho rivales (cuatro como local y cuatro como visitante) y pelearán por estar más arriba en la tabla de clasificación unificada y poder clasificarse a octavos de final, según el llamado ‘sistema suizo’, a menudo utilizado en torneos de ajedrez.

Los ocho primeros clasificados al finalizar esta liga avanzarán a octavos. Los equipos que queden entre el puesto 9 y el 24 se enfrentarán en un play-off a ida y vuelta por meterse en octavos.

