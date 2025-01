Así quedó la tabla de LaLiga: Atlético de Madrid, único líder

El delantero argentino del Atlético de Madrid Julián Álvarez celebra el primer gol de su equipo durante el partido de LaLiga entre el Atlético de Madrid y el Osasuna, este domingo en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid. Foto: EFE - JUANJO MARTIN

Atlético de Madrid arrebató este domingo el liderato al Real Madrid, tras imponerse en el Metropolitano a Osasuna por 1-0, en la 19ª jornada, y sumar su decimocuarta victoria consecutiva entre todas las competiciones, récord en la historia del club colchonero.

Falto de inspiración ofensiva, el equipo rojiblanco, que tiene 44 puntos, uno más que el conjunto blanco, venció gracias a un gol del argentino Julián Álvarez (55) tras un córner lanzado por el francés Antoine Griezmann, en una jugada ensayada que contó con una asistencia de cabeza del central galo, Clement Lenglet.

Además, el resultado permite a los pupilos de Diego Simeone convertirse en el campeón de invierno y sacar una diferencia de seis puntos al Barcelona, que disputa este domingo la final de la Supercopa de España frente al Real Madrid, en la tercera reedición del Clásico en Arabia Saudita.

Las incorporaciones de Álvarez y también las del noruego Alexander Sorloth, el inglés Conor Gallagher y Robin Le Normand se han revelado acertadas y el Atlético se reafirma como candidato a proclamarse campeón de LaLiga.

“Esto no termina aquí”

Decisivo de nuevo, Griezmann abrió el marcador al inicio del partido (8), pero el gol fue anulado tras la revisión del VAR por tocar con el brazo un centro del argentino Nahuel Molina.

El central Jorge Herrando dio el susto a los locales en el 23 de la primera parte con un remate de cabeza que se marchó rozando el palo y en el que el arquero esloveno Jan Oblak se quedó a media salida.

El Atlético pudo ampliar la diferencia ya en el tiempo de descuento (90+1) después de que un centro de Javi Galán golpeara el poste tras un intento de despeje de la zaga navarra.

“Esto no termina aquí, quedan muchos partidos y hay que seguir trabajando. El gol es una jugada que practicamos estos días, sirve para seguir sumando de tres”, declaró Álvarez a la cadena de televisión Movistar+ al término del partido.

“Tuve varias en el primer tiempo que no pude meter y tuve algo de bronca en el descanso. Al final me cayó una en la segunda parte y me voy muy contento”, prosiguió el atacante argentino.

Así quedó la tabla de LALIGA tras la victoria de Atlético de Madrid

