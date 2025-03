Así quedó la tabla de las Eliminatorias tras la fecha 13: Colombia sigue en caída

Thiago Almada (i) junto a Leandro Paredes de Argentina celebran un gol este viernes, en un partido de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026 entre las selecciones de Uruguay y Argentina en el estadio Centenario en Montevideo (Uruguay). Foto: EFE - Raúl Martínez

Argentina dio un nuevo paso a su clasificación al Mundial de 2026 al vencer 1-0 a Uruguay, en un clásico del Río de la Plata disputado este viernes en Montevideo, que premió la chispa en el ataque del campeón del mundo durante el cierre de la decimotercera fecha de las Eliminatorias.

Sin Lionel Messi, Argentina le devolvió el golpe a Uruguay, que le ganó en esta eliminatoria en Buenos Aires en noviembre de 2023, con un soberbio tiro desde fuera del área de Thiago Almada a los 68 minutos.

La ‘Scaloneta’ se aprovechó de la falta de engranaje en el medio campo del equipo de Marcelo Bielsa y la falta de intensidad en un ataque liderado por Darwin Núñez, que no molestó a Emiliano ‘Dibu’ Martínez.

La nota negativa para el equipo albiceleste fue la expulsión en el cierre del partido de Nicolás González (90+5), por una patada descalificadora a Nahitan Nández.

Colombia cayó varios puestos

En otros duelos, Brasil venció 2-1 a Colombia en Brasilia con un golazo de Vinícius Jr en el tiempo de descuento, dándole un respiro en la eliminatoria rumbo al Mundial de 2026.

Raphinha, inspirado por su gran momento en Barcelona, abrió el marcador desde el punto penalti (6′), pero Luis Díaz igualó con un remate cruzado antes del descanso (41′). En la última jugada del partido, Vinícius Jr (90+9′) selló el triunfo con un disparo lejano. Colombia, que arrancó la jornada en el cuarto puesto, cayó al sexto lugar, al borde de la clasificación.

Paraguay, por su parte, venció 1-0 a Chile en Asunción y extendió a siete su racha invicta (cuatro victorias y tres empates) bajo el mando de Gustavo Alfaro, que dirigirá a la selección paraguaya contra Colombia el próximo martes.

En Lima, Perú derrotó 3-1 a Bolivia y salió del último puesto, con goles de Andy Polo, Paolo Guerrero y Edison Flores. Miguel Tercero descontó de penal.

El viernes, Ecuador superó 2-1 a Venezuela en Quito con un doblete de Enner Valencia (39′ y 46′), mientras que Jhonder Cádiz (90+1′) descontó.

La próxima jornada se disputará el martes. Bolivia y Uruguay abrirán el día a las 3:00 p.m., mientras que a las 7:00 p.m. habrá cuatro duelos en simultáneo: Venezuela vs. Perú, Chile vs. Ecuador, Colombia vs. Paraguay y el esperado clásico entre Argentina y Brasil.

Resultados de la fecha 13 de las Eliminatorias

Paraguay 1 - Chile 0

Brasil 2 - Colombia 1

Perú 3 - Bolivia 1

Ecuador 2 - Venezuela 1

Uruguay 0 - Argentina 1

Así quedó la tabla de las Eliminatorias tras la fecha 13

