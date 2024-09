Así reaccionó el camarógrafo agredido por el Dibu Martinez en Barranquilla

Emiliamo 'Dibu' Martínez y el camarógrafo Jhonny Jackson. Foto: TyC Sports / Deportes RCN

Emiliano ‘Dibu’ Martínez está nuevamente en el centro de la polémica. Luego de la victoria de Colombia contra Argentina por 2-1 en el Metropolitano Barranquilla, durante la octava fecha de las Eliminatorias, el arquero argentino protagonizó una agresión que se viralizó a través de las redes sociales, donde fue duramente criticado por hinchas y medios de comunicación.

El incidente ocurrió justo al final del partido, cuando el ‘Dibu’, claramente frustrado por la derrota, estaba en el campo despidiéndose de algunos jugadores rivales. En ese momento, un camarógrafo colombiano intentó acercarse para captar sus gestos y reacciones, lo que desencadenó la furia del portero.

Irritado por la presencia del camarógrafo, el argentino reaccionó de manera agresiva y golpeó la cámara que lo estaba enfocando.

Ante esto, el camarógrafo Jhonny Jackson, en diálogo con Deportes RCN, le envió un mensaje al arquero argentino y dio su versión de lo sucedido.

“Dibu, hermano, ¿Cómo estás? Soy Jhonny Jackson, el camarógrafo que agrediste en el partido contra Colombia. Terminan de dar el pitazo final, yo como camarógrafo y operador de ‘steady’, siempre voy a buscar reacciones porque el director me lo dice por el ‘Intercom’. Simplemente, entro a la cancha, después de 90′ minutos y busco reacciones”, dijo.

“Veo al ‘Dibu’ saludándose con uno de los arqueros suplentes y me acerco a él. De la nada, me tira. Me dio rabia, me dio mucha rabia. Yo estoy trabajando, así como él también lo estaba haciendo. Ni siquiera estaba jugando fútbol con él, pero no le dije nada en el momento”, añadió.

“Quería decirte: tranquilo, hermano. En la vida, todo el mundo ha perdido un partido, para ti de pronto significó mucho esa derrota, pero... pa ‘lante, Dibu”, finalizó.

Ante esto, la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos expresó su rechazo a la reacción del arquero argentino. “Pegar un manotazo para lanzar al césped los elementos al camarógrafo es un atentado a la libertad de expresión que nuestra agremiación no admite. Colombia es un país en el cual la libertad a informar se respeta”, dice la asociación en un comunicado.

Además, ACORD le solicitó a la Federación Colombiana de Fútbol que “se pronuncie enérgicamente ante la Conmebol, AFA y FIFA. ACORD, como autoridad periodística deportiva en el país, exige a FIFA se genere una sanción ejemplar contra el señor Emiliano Dibu Martínez, que no es ejemplo para las nuevas generaciones”, puntualizó.

