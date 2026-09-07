Así será la primera jornada de la Champions League 2026/2027: partidos y dónde verlos

Trofeo de la Liga de Campeones de la UEFA. Foto: EFE - SEBASTIEN NOGIER

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La fase de liga de la Champions League 2026/2027, la competencia de clubes más importante del mundo, arranca este martes. Treinta y seis equipos iniciarán la pelea por la ansiada ‘Orejona’, en un formato que desde la primera fecha promete duelos de alto voltaje y mantendrá en vilo a los aficionados durante los próximos meses.

La jornada inaugural constará de seis partidos, todos disponibles en la señal de Disney+ y ESPN. Dos de ellos se disputarán a las 11:45 de la mañana, mientras que los cuatro restantes están programados para las 2:00 p.m., completando así un martes cargado de fútbol europeo de primer nivel.

Cuatro equipos tendrán el privilegio de inaugurar esta instancia de la Champions League. Club Brugge y Aston Villa se citan en Brujas, Bélgica, para darle el puntapié inicial al certamen. En simultáneo jugarán también AEK griego y LASK, escuadra austriaca que debuta en la presente edición de la Copa de Europa. El duelo será en Atenas.

El duelo más atractivo de la fecha enfrentará al Real Madrid español, máximo ganador en la historia del torneo, con el Inter de Milán italiano, que también conoce lo que es levantar la ‘Orejona’ y que en las últimas cuatro ediciones alcanzó la final del certamen europeo, algo que ilusiona a sus hinchas.

A la misma hora se jugará otro duelo interesante, con el Porto portugués recibiendo a al Manchester City inglés en el Estadio do Dragão. También verá acción el Villarreal español, que visita Alemania para medirse con el Borussia Dortmund.

También habrá colombianos en acción, de hecho serán dos en esta fecha, pues Real Betis cuenta entre sus filas con el delantero risaraldense Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández y el centrocampista caldense Nelson Deossa. El equipo andaluz viajó a Francia para jugar contra Lille.

En total serán cinco los colombianos presentes en esta Liga de Campeones 2026/27. Los otros tres son el extremo guajiro Luis Díaz, con el Bayern Múnich; el central caucano Dávinson Sánchez, en el Galatasaray turco, y el delantero samario Luis Javier Suárez, quien milita en el Sporting de Portugal, todos con la ilusión de brillar en Europa.

Así será la jornada de este martes en la primera fecha de la fase de liga de la Champions League 2026/27:

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