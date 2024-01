Así son los intensos entrenamientos del FC Midtjylland en pretemporada

El plantel de Midtjylland en las montañas de Escocia durante la pretemporada. Foto: Midtjylland

“¡Fire, fire, fire!”, se escuchaba en el fondo, mientras las llamas se extendían con arbitrariedad, con la violencia y testarudez propias de un ejército radical y déspota.

El día para los jugadores del FC Midtjylland empezaba de forma ridículamente misteriosa. Encerrados en un camerino parecido al que usan antes de entrar al campo de fútbol, pero con una vestimenta completamente diferente y antinatural.

El lugar estaba repleto de cascos blancos y uniformes naranjas con muchos bolsillos y algunas líneas de material reflectante.

La confusión era general, los jugadores se atiborraban alrededor del instructor, un bombero, que trataba de resumir sus funciones, que trataba de ignorar las risas nerviosas y expectantes de su inusual auditorio.

Más deportes: Vea el golazo de Daniel Ruíz con la selección de Colombia: video

FC Midtjylland’s team building activities are something else. 😤 pic.twitter.com/rYZQdTn7vt — Danish Scout (@DanishScout_) January 10, 2024

Luego se pusieron unas máscaras de gas y se internaron en una estructura distópica, tratando de encontrar el exterior, que les evadía con sorna.

El escenario que encontraron al salir, con las bocas secas y los rostros amoratados, no era más amigable que el que dejaron atrás. Con gafas de protección y con guantes largos, todos los jugadores recibieron las instrucciones necesarias para apagar el fuego que los probaba e insultaba con furia.

“La primera parte está hecha. Tuvimos que hacer el trabajo de los bomberos, atravesamos una casa laberíntica, removimos unos escombros y apagamos un incendio real. Ahora tendremos un pequeño descanso, comeremos y beberemos algo. Debo admitir que jugar fútbol es mucho más sencillo que hacer esto”, dijo Paulinho Da Silva con el uniforme de bombero aún puesto, el rostro congestionado y una expresión divertida pero exhausta.

Los métodos que utiliza el equipo danés son poco convencionales. Luego de enfrentar a los jugadores a esa prueba bizarra, estuvieron un día entero metidos en una piscina que simulaba algunos fenómenos naturales agrestes, nadando juntos contra la corriente, arrastrando cargas pesadas, acomodándose unos sobre otros, sumergiéndose en las profundidades del agua helada y saltando desde las alturas.

Le puede interesar: La eterna novela de Kylian Mbappé con el Real Madrid

“¿Cómo nos comunicamos entre nosotros? ¿Cómo nos apoyamos? Aquí queda muy claro que no son capaces de cooperar, es entonces cuando las cosas salen mal. Debes convertirte en líder. Está bien que los jugadores de vez en cuando se enfrenten a este tipo de acontecimientos. Primero debes cruzar fronteras para poder moverlas. Puede que no les guste mucho el agua, por eso los enfrentamos a esta situación, para que encaren aquellas situaciones en las que creen que no son buenos. Aquí no importa que tan bueno seas anotando goles, no es broma, lo importante es tu desarrollo personal. Es lo que queremos transmitirle a nuestros jugadores. Debemos abrirnos unos a otros y exteriorizar nuestras debilidades si queremos ganar el partido. Debemos conectar disciplina y motivación”, dijo Bs Christiansen, entrenador mental del equipo, con su sonrisa siempre torcida, tras ver a los jugadores luchar y fallar, una y otra vez, en este campo desconocido.

La última prueba que el equipo ha decidido poner a los jugadores ocurrió apenas hace unos días. Las montañas, vestidas de un follaje amarillo pálido, con una sábana delgada de un bello y lacónico manto de nieve, de Escocia, eran solo una cábala, una ilusión preventiva.

Sidste dag i Skotland.



Snart går turen hjem, og så starter pre-season for alvor 🔜 pic.twitter.com/UhdWo2flqL — FC Midtjylland (@fcmidtjylland) January 10, 2024

Los jugadores fueron enfrentados al frío y a la intemperie déspota, y psicorrígida. Tuvieron que recolectar su comida y prepararla ellos mismos. Durmiendo en el suelo y caminando sin consuelo o rumbo fijo. Estos eventos, que el club titula “Team Building” tratan de moldear el espíritu de sus jugadores, de convertirlos en una familia, en un grupo unido, fuerte y resiliente.

El FC Midtjylland fue fundado en 1999 con la fusión de dos clubes que militaban en la segunda división danesa y ese mismo año lograron alcanzar la máxima categoría. Desde entonces han ganado tres ligas locales y dos copas de Dinamarca.

Lo invitamos a leer: Este fue el homenaje de Bayern Múnich a Franz Beckenbauer: video

Obtuvieron un Récord Guinness por tener el mayor número de firmas en una prenda deportiva, un total de 1829, y marchan primeros en la liga con dos puntos de diferencia.

Parece que todos sus esfuerzos estrafalarios están surtiendo resultados positivos. Quizá algunos clubes más grandes, o más cómodos, deban ignorar la pasividad convencional, la rutina de pretemporada y deban animar a sus jugadores a encarar situaciones de estrés diferentes a las que acostumbran a enfrentar en el campo... sacarlos de su zona de confort para moldear personalidades más complejas y trabajadoras. Para crear mejores vínculos y líderes innatos.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador