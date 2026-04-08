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Atlético de Madrid, la bestia negra de FC Barcelona en los cuartos de final de la Champions

Colchoneros y blaugranas solo tienen cuatro partidos en su historial de la Champions y el resumen es apabullantemente a favor del equipo madrileño.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
08 de abril de 2026 - 12:00 p. m.
Los jugadores del Atlético de Madrid: Antoine Griezmann, Marcos Llorente, Alexander Sorloth, Marc Pubill y Clément Lenglet, durante el entrenamiento este martes en la Ciudad Deportiva Atlético de Madrid en Majadahonda, previo al partido de Liga de Campeones frente al Barcelona.
Los jugadores del Atlético de Madrid: Antoine Griezmann, Marcos Llorente, Alexander Sorloth, Marc Pubill y Clément Lenglet, durante el entrenamiento este martes en la Ciudad Deportiva Atlético de Madrid en Majadahonda, previo al partido de Liga de Campeones frente al Barcelona.
Foto: EFE - javier Lizón

Como si fuera un capricho del destino, Atlético de Madrid y FC Barcelona vuelven a cruzarse en una serie de cuartos de final de la UEFA Champions League. Será la tercera vez en la historia que colchoneros y blaugranas se den cita en la máxima competición de clubes del mundo en esta instancia.

Nunca en fase de grupos, nunca en una final, siempre en el ombligo de las eliminatorias directas. Ese en el que se quedan los entusiastas y avanzan los candidatos. Sin embargo, a pesar de que las eliminaciones anteriores hayan caído siempre...

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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