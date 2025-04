Atlético de Madrid vs. Barcelona: hora y dónde ver en vivo la Copa del Rey

La serie está empatada 4-4 y el pase a la final se definirá en la casa de los colchoneros. El cuadro catalán busca lograr el triplete al final de la temporada, liga, copa y Champions League. Foto: AFP - MANAURE QUINTERO

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Atlético de Madrid y Barcelona se enfrentan este miércoles en el Riyadh Air Metropolitano, en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. Tras un entretenido empate 4-4 en la ida disputada en el Estadio Olímpico de Montjuïc, ambos equipos buscan asegurar su presencia en la gran final del torneo, que se celebrará el 26 de abril en el Estadio de La Cartuja de Sevilla.

El duelo se presenta como un choque de alta tensión, ya que será la cuarta vez que madrileños y catalanes se vean las caras esta temporada.

El Barcelona llega a esta eliminatoria tras una sólida actuación en la Copa del Rey. El equipo dirigido por Hansi Flick superó en su camino a Barbastro, Betis y Valencia, acumulando tres victorias y un empate, precisamente contra el Atlético de Madrid.

Por su parte, el conjunto de Diego Simeone tuvo un recorrido más extenso en el torneo, con seis encuentros disputados y cinco victorias. En su camino hacia estas semifinales, el Atlético eliminó a Vic, Cacereño, Marbella, Elche y Getafe.

Le recomendamos leer: Lamine Yamal presentó La Capital CF; su nuevo equipo en la Kings League

Con la final a un solo paso, tanto Atlético de Madrid como Barcelona saben que no hay margen para errores. Ambos equipos han mostrado un gran nivel en la Copa del Rey, por lo que el encuentro de este miércoles promete emociones fuertes y un desenlace incierto. Solo uno podrá disputar el título en Sevilla el próximo 26 de abril.

Solo valen los títulos para el Barcelona

El técnico del Barcelona, Hansi Flick, afirmó este martes que su equipo será juzgado por los títulos que logre esta temporada, independientemente de lo entretenido que sea su fútbol.

“El equipo ha mejorado mucho. Me siento muy agradecido por como nos han ido las cosas, pero esto es fútbol, los títulos cuentan”, declaró este martes Flick en rueda de prensa previa a la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey.

El cuadro catalán busca lograr el triplete al final de la temporada, liga, copa y Champions League y para ello necesita ganar en el Metropolitano después de empatar a cuatro en el juego en la ida en febrero.

El Barcelona ha marcado cuatro goles o más en 20 de los 45 partidos que ha jugado en todas las competiciones esta temporada.

“Jugamos buen fútbol. Lo veo y lo reconocen los aficionados. Están contentos”, aseguró Flick, que evitó compararse con sus rivales.

“No creo que haya que compararse con el Madrid (...). El Madrid es fantástico y también el Atlético y su entrenador. Veremos cómo acaba todo, pero yo estoy contento por como van las cosas. Hay que ganar títulos y como dije, lo vamos a dar todo. Ya veremos qué ocurre”, señaló Flick.

Flick precisó que el atacante brasileño Raphinha y el central Pau Cubarsí están listos para jugar tras descansar contra el Girona el domingo.

Simeone niega un fracaso

Por su parte, el técnico argentino del Atlético de Madrid, Diego Simeone, se negó a hablar de fracaso en el caso de que pierda, tras caer eliminado en octavos de la Champions ante el Real Madrid y estar prácticamente descartado para la lucha por LaLiga.

“La palabra fracaso es amplia, el fracaso es no intentarlo. El que fracasa es el que no lo intenta. El que lo intenta, no fracasa”, reivindicó en conferencia de prensa este martes.

“La temporada está siendo muy buena. Repito, quizás no lo escucharon, competimos muy bien en Champions, estamos haciendo una buena liga, estamos en semifinales de Copa del Rey. El destino del partido a partido dictará, al final de temporada, si ha sido muy buena, extraordinaria o si es regular”, insistió.

Hora y dónde ver el juego entre azulgranas y colchoneros

Fecha: 2 de abril

Hora: 2:30 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Riyadh Air Metropolitano (Madrid)

Canal: DirecTV Sports - DGO

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador