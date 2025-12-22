Logo El Espectador
Balance de Luis Díaz en 2025: el año que lo confirmó como estrella mundial

El guajiro cerró un año consagratorio: campeón y figura en la Premier League con Liverpool, impacto inmediato en Bayern Múnich y líder ofensivo de la selección de Colombia en la clasificación al Mundial 2026.

Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
22 de diciembre de 2025 - 05:22 p. m.
Luis Díaz, figura con la selección de Colombia y Bayern Múnich.
Luis Díaz, figura con la selección de Colombia y Bayern Múnich.
Foto: Agencia EFE

El 2025 fue, sin exagerar, uno de los años más completos en la carrera de Luis Díaz. No solo por los títulos, los goles o los números, sino por algo más difícil de medir: su capacidad para sostener el protagonismo en grandes escenarios del fútbol mundial. En Inglaterra primero y en Alemania después, Lucho no fue un actor secundario en ningún equipo con los que compitió este año, sino lo contrario, destacó enormemente y en este fin de año, unos lo disfrutan y otros lo extrañan.

2025 comenzó con un semestre brillante en Liverpool, donde...

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

