Barcelona confirmó su cuarto fichaje previo al inicio de la temporada 2016/27 de LaLiga

Joao Cancelo durante su presentación como nuevo jugador del FC Barcelona tras firmar su hasta junio del 2029. EFE/ Quique Garcia Foto: EFE - Quique García

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El Fútbol Club Barcelona anunció el fichaje del defensa portugués Joao Cancelo para las próximas tres temporadas. “El lateral llega con la carta de libertad y firma como culer hasta el 30 de junio de 2029”, afirmó el Barça este jueves en un comunicado difundido a través de sus redes sociales.

El internacional portugués rescindió su contrato con el Al Hilal saudí para regresar al Camp Nou. El lateral de 32 años ya había pasado por dos cesiones en el Barça, una de ellas en la segunda mitad de la pasada temporada, en la que ayudó al equipo de Hansi Flick a revalidar el título liguero.

Cancelo se convierte en el cuarto fichaje del Barça en este mercado de fichajes. Su carrera como profesional arrancó en 2012 cuando jugó su primer partido con el Benfica de Portugal. Su primera experiencia en el extranjero ocurrió a mediados de 2014, cuando firmó con el Valencia español.

Antes de fichar por el Manchester City en 2019, Cancelo jugó en Italia, donde defendió los colores de la Juventus y el Inter de Milán. El defensa fue cedido por el City al Bayern de Múnich y posteriormente al Barcelona en la temporada 2023/24, antes de ser traspasado a Al Hilal en una operación que rondó los 25 millones de euros.

El fichaje del defensor portugués se sumó a las llegadas del volante español Rodri, el extremo inglés Anthony Gordon y el atacante alemán Karim Adeyemi. Todavía se espera en Barcelona la llegada de un delantero centro tras las salidas del polaco Robert Lewandowski y el español Ferran Torres.

El Barça codicia al delantero argentino del Atlético de Madrid Julián Álvarez, pero la negativa del club rojiblanco a dejar partir al internacional argentino, podría llevar a los catalanes a mirar en otras direcciones.

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