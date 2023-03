Barcelona-Real Madrid, choque de trenes en LaLiga empañado por “caso Negreira”

El delantero del Real Madrid Karim Benzemá (2-i) juega un balón ante Jules Koundé (c), del Barcelona, durante el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey. Foto: EFE - Kiko Huesca

El Real Madrid visita el domingo al Barcelona en un Clásico empañado por el denominado ‘caso Negreira’, en el que el conjunto azulgrana podría dar un paso de gigante hacia el título.

Los hombres de Xavi Hernández afrontan el encuentro con nueve puntos de ventaja sobre el Real Madrid, que no puede permitirse fallar ante su principal rival por la corona nacional.

El equipo merengue, que defiende el título, se situaría a doce puntos de los barcelonistas a falta de doce jornadas para el final en caso de caer en el Camp Nou.

Un hueco difícil de remontar frente a un Barcelona que afirma desde el principio de la temporada que su gran objetivo es ganar la Liga y que ha ganado nueve de sus últimos diez encuentros del campeonato español.

“En caso de ganar, sería un golpe de autoridad. Estaríamos a doce puntos, no sería definitivo, pero sería un golpe de autoridad”, aseguró este sábado, el técnico Xavi Hernández, en rueda de prensa.

El segundo ‘Clásico’ liguero, tras el que ganó el Real Madrid 3-1 en el Santiago Bernabéu, llega empañado por el gran ruido producido por el conocido como ‘caso Negreira’ en el que se investigan los pagos del Barça a un exresponsable arbitral.

Laporta: “Nos defenderemos”

El presidente del Barcelona consideró el viernes que este asunto se enmarca en una campaña que “tiene como objetivo a corto plazo desestabilizar al equipo y a medio plazo, controlar al Barça, quedárselo”.

“Tendré tiempo para explicaros quién, por qué y cómo están orquestando esta campaña. No tengáis ninguna duda de que nos defenderemos y no sólo nos defenderemos sino que atacaremos”, añadió Laporta, pidiendo al socio que acuda apoyar al equipo el domingo.

La presión extradeportiva no parece ser acusada por el Barcelona sobre el campo, tras los buenos resultados en sus últimos encuentros, incluida la victoria 1-0 sobre el Real Madrid en la ida de las semifinales de Copa del Rey el pasado 2 de marzo.

Este último precedente puede ser el camino a seguir por el conjunto azulgrana, que se verá arropado por su público.

Confiado atrás en el buen hacer del portero Marc-André Ter Stegen (el Barça sólo ha concedido un gol en sus últimos cuatro encuentros oficiales), Xavi debería dejar la responsabilidad ofensiva en manos de Robert Lewandowski.

El delantero polaco, mejor goleador del campeonato español, regresó el pasado fin de semana contra el Athletic de Bilbao tras reponerse de una sobrecarga muscular, que sufrió el 26 de febrero.

Barcelona, sin Pedri

El conjunto azulgrana no podrá recuperar para este encuentro al joven Pedri, que lleva un mes de baja por una lesión muscular.

“Llegaba muy justo. Había un riesgo, ayer quiso entrenar y se resintió, no se sintió al 100% y estos partidos si no estás al 100%, mejor no jugar”, dijo Xavi.

Fuera de Europa, el Barcelona habrá tenido más días para preparar el encuentro que el Real Madrid, que el miércoles se clasificó para los cuartos de final de la Champions a ganar 1-0 al Liverpool.

La victoria ha supuesto una inyección de moral para los blancos de cara al encuentro del domingo, en el que se juegan buena parte de sus posibilidades en LaLiga.

“Vamos allí (a Barcelona) a ganar e intentar alcanzarlo. Todavía no se ha acabado”, alentó el capitán del Real Madrid, Karim Benzema, el miércoles tras el partido contra el Liverpool.

El técnico Carlo Ancelotti confirmó este sábado que el francés estará frente al Barcelona, tras el golpe que sufrió el miércoles contra el Liverpool.

El equipo blanco quiere contar con la mejor versión de su capitán, junto a Vinicius para tratar de recortar tres puntos a los azulgranas antes de la ventana internacional.

“Mañana jugaremos ofensivo. Ofensivo, pero sin riesgos”, dijo Ancelotti, que apostó por “ser protagonista en un partido importante, prepararlo bien y jugarlo lo mejor posible, a nivel individual, colectivo, ofensivo y defensivo”.

