Barcelona va con todo por Luis Díaz: así es el plan para traerlo

Con la temporada europea llegando a su fin, el mercado de fichajes empieza a calentar motores. En medio de los rumores habituales, un nombre resuena con fuerza: Luis Díaz. El colombiano, pieza clave del Liverpool, enfrenta un escenario incierto pese a tener contrato vigente hasta 2027. Su continuidad en Anfield no está garantizada y su futuro podría estar en Cataluña.

Aunque Díaz ha expresado públicamente su deseo de seguir en Liverpool —“estoy feliz y disfrutando la Premier”— lo cierto es que las negociaciones para una renovación con mejora salarial no avanzan. Esta pausa contractual ha encendido las alarmas en varios frentes, especialmente en España y Arabia Saudita.

Barcelona ha puesto sus ojos en Díaz como su principal objetivo para reforzar la banda izquierda. Así lo confirmó el periodista José Álvarez en el programa El Chiringuito: “Luis Díaz es la prioridad absoluta del Barça. Saben que él está dispuesto a esperar porque quiere jugar allí. La elección del Barça es Díaz, para ahora”.

La opción de Nico Williams, que en algún momento fue considerada, ya fue descartada por el club catalán. Joan Laporta, presidente azulgrana, lo confirmó públicamente al asegurar que el tren del jugador del Athletic Club ya “ha pasado”. En su lugar, el nombre del colombiano toma fuerza, más aún con el respaldo de Deco, director deportivo, que busca variantes ofensivas diferentes a las de Raphinha y Lamine Yamal.

Un obstáculo menos: las finanzas de Barcelona

Durante meses, la crisis económica fue el freno principal para cualquier gran fichaje del Barcelona. Pero Laporta ha cambiado el panorama. En una reciente entrevista aseguró que cerrarán el curso con 950 millones de euros en ingresos y que el presupuesto superará los mil millones. Una recuperación financiera que da margen de maniobra para apuntar a figuras internacionales, como Díaz.

Eso sí, el presidente fue cauteloso. No dio nombres concretos, aunque reconoció que habrá movimientos en la plantilla: “Quizás uno por línea”, dijo, sin entrar en detalles. La pelota, en parte, está ahora en manos de Hansi Flick, el nuevo técnico, cuya postura sobre Díaz aún no es clara.

Mientras tanto, desde Arabia Saudita también han mostrado interés por el extremo guajiro. El atractivo económico es evidente, pero no parece ser el destino que Díaz tiene en mente a corto plazo. Su prioridad es seguir en Europa, en la élite competitiva, y Barcelona sería su primera opción si decide cambiar de aire.

Además, el costo de su fichaje (alrededor de 85 millones de euros) es alto, pero no inasumible para un club que empieza a ver la luz al final del túnel financiero. A esto se suma un detalle no menor: su salario actual en Liverpool no se ajusta al estatus que ha ganado dentro del equipo, lo cual podría abrir la puerta a una salida si no hay mejoras sustanciales.

Por ahora, no hay pronunciamientos oficiales del Liverpool. Díaz se mantiene enfocado en terminar la temporada y ha sido diplomático al referirse a su situación: “Depende también del club, son detalles que se arreglan por aparte”.

Lo cierto es que el escenario está servido. Barcelona lo quiere. Luis Díaz estaría dispuesto. Liverpool no acelera su renovación. Y el mercado de verano está por abrir. La novela apenas comienza.

