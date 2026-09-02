Bayern Múnich, con Luis Díaz en cancha, venció a Osnabrück y avanzó en la Copa de Alemania

Luis Díaz durante el partido entre Osnabruck y Bayern Múnich. Foto: EFE - CHRISTOPHER NEUNDORF

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Bayern Múnich comenzó con pie derecho la defensa de su título en la Copa de Alemania. El equipo dirigido por Vincent Kompany venció 4-1 al Osnabrück este miércoles, en el Bremer Brücke, por la primera ronda de la DFB-Pokal. El conjunto bávaro tuvo que remontar para conseguir su clasificación y avanzar sin mayores sobresaltos.

Luis Díaz fue titular y disputó los 90 minutos con Bayern Múnich, aunque esta vez no consiguió hacerse presente en el marcador. El colombiano intentó tres remates durante el encuentro y solamente uno tuvo dirección de arco, pero su disparo fue controlado por el guardameta del Osnabrück.

El dueño de casa dio la sorpresa muy temprano en el Bremer Brücke. Apenas transcurrían cinco minutos cuando Robin Meißner apareció para marcar el 1-0 y desatar la celebración de los aficionados locales. Bayern Múnich, sin embargo, reaccionó rápidamente y encontró el empate por intermedio de Harry Kane, quien igualó el marcador al minuto 18.

La remontada bávara se completó apenas unos minutos después. Tom Bischof apareció en el área para marcar el segundo tanto del Bayern y poner el partido nuevamente en sintonía con lo que ocurría sobre el terreno de juego. Los visitantes ya dominaban las acciones y encaminaban una victoria que parecía cada vez más cercana.

En la segunda parte, Bayern Múnich amplió la diferencia gracias a Michael Olise, quien aprovechó una pérdida del conjunto local para establecer el 3-1 al minuto 73. Más tarde, Harry Kane volvió a aparecer, esta vez desde el punto penalti, y firmó su doblete al 86 para sentenciar el 4-1 definitivo y asegurar el boleto a la segunda ronda.

Con este resultado, el equipo de Vincent Kompany avanzó a la segunda ronda de la Copa de Alemania, torneo del que es campeón defensor. Bayern Múnich conquistó la edición anterior en mayo pasado, cuando derrotó a Stuttgart en la final disputada en Berlín. Ahora, Luis Díaz y compañía deberán cambiar rápidamente el chip y volver a pensar en la Bundesliga.

El próximo desafío será ante Schalke 04, por la segunda fecha de la Bundesliga. El duelo se disputará el sábado 5 de septiembre en Gelsenkirchen y tendrá su puntapié inicial a las 11:30 de la mañana, hora colombiana. El equipo de Luis Díaz buscará mantener el buen comienzo de temporada después de su victoria 5-1 sobre Stuttgart en la primera jornada.

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