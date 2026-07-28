Bayern Múnich dio contundente respuesta sobre supuesto interés de Al-Hilal en Luis Díaz

Luis Díaz ha tenido actuaciones destacadas como jugador del Bayern Múnich. Foto: AFP - ALEXANDRA BEIER

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En los últimos días ha tomado fuerza el rumor sobre un supuesto interés de Al-Hilal en Luis Díaz, uno de los clubes más fuertes de la liga saudí y con un importante músculo financiero. Ante este escenario, Jan-Christian Dreesen, director general del Bayern Múnich, se pronunció este martes y dio claridad sobre la situación.

Las especulaciones de la prensa apuntaban a que Díaz, de los mejores futbolistas colombianos de la actualidad en la élite, había sido tanteado por el fútbol saudí. Incluso, trascendió que la eventual oferta inicial rondaría los 70 millones de euros, una cifra que representaría un importante beneficio económico para el jugador, aunque implicaría llegar a una liga menos competitiva.

Al respecto, Dreesen negó la posibilidad de que el colombiano abandone el gigante bávaro y dejó claro que cuenta con él para el proyecto deportivo. El directivo considera al guajiro una pieza clave de un poderoso frente ofensivo que también tiene como protagonistas al delantero inglés Harry Kane y al extremo francés Michael Olise.

“Seríamos tontos, ¿no?”, comentó Dreesen. “Tenemos un equipo maravilloso, la verdad. ¡Que empiece la temporada y a marcar goles!“. De esta manera, desde Alemania le cerraron la puerta a un posible movimiento del guajiro rumbo a Medio Oriente.

Luis Díaz ha sido una pieza clave en el proyecto del técnico Vincent Kompany. Durante su primera temporada con el Bayern Múnich, el extremo colombiano disputó 51 partidos entre todas las competiciones, marcó 26 goles y entregó 23 asistencias. Además, conquistó la Bundesliga, la Copa y la Supercopa de Alemania.

El guajiro viene de disputar el Mundial de Norteamérica 2026 con la selección de Colombia, siendo titular en cada uno de los compromisos del combinado nacional. Sin embargo, el atacante apenas consiguió marcar un gol y no logró mostrar el mismo nivel de rendimiento que exhibió durante una destacada temporada con el conjunto alemán.

Dreesen también se refirió a los rumores que apuntan a una posible salida de Michael Olise con destino al Real Madrid. El director general del Bayern Múnich descartó que exista una intención del club de desprenderse del francés y recordó que todavía tiene tres años de contrato: “No he oído a nadie decir: ‘Hay que venderlo por 200 millones’”.

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