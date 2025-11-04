Logo El Espectador
Bayern Múnich sueña en grande esta temporada con Luis Díaz

Con 15 victorias consecutivas, sumando todas las competencias, el gigante bávaro apunta alto en todos los frentes. Hoy tiene una prueba de fuego ante PSG, vigente campeón de la Champions League.

Daniel Bello
Daniel Bello
04 de noviembre de 2025 - 12:16 p. m.
registra ocho goles y cinco asistencias como jugador del Bayern Múnich.

Foto: AFP - ALEXANDRA BEIER

Mientras en Liverpool lo extrañan, en Bayern Múnich lo disfrutan. Luis Fernando Díaz Marulanda, el futbolista colombiano de mejor presente en la élite europea, se ha convertido en uno de los jugadores más determinantes del gigante bávaro en este arranque de temporada.

Con 1.199 minutos disputados en todas las competencias, el guajiro es el segundo futbolista con más rodaje en el equipo, solo por detrás del capitán Joshua Kimmich, quien suma 1.227. Su influencia en el ataque es total y su adaptación fue inmediata.

El extremo colombiano llegó a...

