Bayern Múnich vs. PSV Eindhoven: hora y dónde ver el partido de Luis Díaz por Champions

El último y nos vamos. Bayern Múnich cerrará su participación en la fase de grupos de la UEFA Champions League 2025/26 frente a PSV Eindhoven. El club del guajiro Luis Díaz ya está clasificado a los octavos de final del torneo, pero buscará una victoria que al menos lo mantenga en el segundo lugar de la tabla de posiciones.

Por el otro lado, el equipo neerlandés necesita de un triunfo para mantenerse en el lote de los conjuntos que disputarán los 16avos de final, previo a la ronda de octavos. La escuadra de Países Bajos marcha vigésima segunda con ocho puntos, los mismos del puesto 26 y a tres puntos, una victoria, del lugar número 16 en la tabla.

Hora y dónde ver: Bayern Múnich vs. PSV Eindhoven

Fecha : miércoles 27 de enero de 2026

Lugar : Philips Stadion, Países Bajos

Hora : 3:00 p.m.

Canal: Disney+ Premium

Luis Díaz en Champions

De los siete encuentros que ha disputado el Bayern Múnich en la actual edición de Champions League, Díaz ha participado en cinco, dejando tres goles. Los dos más recordados, los que le marcó al París Saint-Germain (PSG), actual campeón del certamen, en el Parque de los Príncipes.

En ese mismo partido, el extremo de la selección de Colombia recibió una tarjeta roja por una fuerte entrada a Achraf Hakimi. Esta sanción lo dejó fuera de competencia continental por dos partidos, aunque en un principio eran cuatro.

Luis Díaz espera tener un gran cierre de fase de grupos y abordar las fases de eliminación directa en la mejor forma posible. Una que lo siga haciendo figura de su club y lo lleve a disputar su segunda final de Champions en su carrera.

