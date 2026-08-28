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Bayern Múnich vs. Stuttgart, en vivo: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

El extremo de la selección de Colombia inicia una nueva temporada en Alemania con la ilusión de seguir cosechando títulos.

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Redacción Deportes
28 de agosto de 2026 - 05:54 p. m.
Luis Díaz celebra un gol en la pretemporada con Bayern Múnich.
Luis Díaz celebra un gol en la pretemporada con Bayern Múnich.
Foto: Bayern Múnich, vía X
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Luis Díaz inicia una nueva temporada en la Bundesliga con Bayern Múnich, después de haber sido una de las figuras del equipo en la campaña anterior. El conjunto bávaro fue campeón con 89 puntos y una producción ofensiva de 122 goles, mientras que el colombiano participó en 32 anotaciones, con 15 goles y 17 asistencias. En su debut liguero, Bayern enfrentará a Stuttgart, que terminó cuarto la temporada pasada y clasificó a la Champions League.

El colombiano ya tuvo sus primeros minutos oficiales del curso en la Supercopa de Alemania, donde Bayern venció 2-1 a Borussia Dortmund y conquistó su decimotercer título en esta competición. Además, el equipo llega en buena forma tras ganar sus cuatro amistosos de preparación.

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Fecha, hora y dónde ver en vivo el partido de Luis Díaz en la Bundesliga: Bayern Múnich vs. Stuttgart

  • Fecha: 28 de agosto de 2026
  • Estadio: Allianz Arena
  • Hora: 1:30 p. m. (hora de Colombia)
  • Transmisión: Exclusiva por Disney+ Premium

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Por Redacción Deportes

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