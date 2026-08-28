Bayern Múnich vs. Stuttgart, en vivo: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

Luis Díaz celebra un gol en la pretemporada con Bayern Múnich. Foto: Bayern Múnich, vía X

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Luis Díaz inicia una nueva temporada en la Bundesliga con Bayern Múnich, después de haber sido una de las figuras del equipo en la campaña anterior. El conjunto bávaro fue campeón con 89 puntos y una producción ofensiva de 122 goles, mientras que el colombiano participó en 32 anotaciones, con 15 goles y 17 asistencias. En su debut liguero, Bayern enfrentará a Stuttgart, que terminó cuarto la temporada pasada y clasificó a la Champions League.

El colombiano ya tuvo sus primeros minutos oficiales del curso en la Supercopa de Alemania, donde Bayern venció 2-1 a Borussia Dortmund y conquistó su decimotercer título en esta competición. Además, el equipo llega en buena forma tras ganar sus cuatro amistosos de preparación.

Siga el minuto a minuto de Bayern Múnich vs. Stuttgart, partido de la Bundesliga

Fecha: 28 de agosto de 2026

Estadio: Allianz Arena

Hora: 1:30 p. m. (hora de Colombia)

Transmisión: Exclusiva por Disney+ Premium

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