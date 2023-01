Benfica contra Chelsea: guerra abierta por Enzo Fernández

Enzo Fernández de Argentina posa con el trofeo de mejor jugador joven del Mundial de Catar 2022. Foto: EFE - Juan Ignacio Roncoroni

El entrenador del Benfica, el alemán Roger Schmidt, se mostró molesto este jueves por las tentativas del Chelsea para fichar al internacional argentino y campeón del mundo Enzo Fernández, que tiene una cláusula de rescisión de contrato de 120 millones de euros (126 millones de dólares).

“Hay un club que quiere a nuestro jugador. Sabe que no queremos venderlo y que no puede ficharlo si no paga la cláusula. Es una situación muy clara”, declaró el técnico de 55 años, preguntado en conferencia de prensa sobre el tema.

“Lo que hace el club que quiere fichar a Enzo es irrespetuoso hacia todos nosotros en Benfica y no puedo aceptarlo. Vuelve loco al jugador, pretende que él pague la cláusula y más tarde negociar. Creo que esto no es lo que se considera una buena relación entre los clubes”, añadió.

Fichado en julio del River Plate por 10 millones de euros (10,5 millones de dólares), el centrocampista se comprometió con el equipo portugués hasta 2027, afirmando que sería “un trampolín” a clubes europeos más potentes.

El medio de 21 años se destapó en el Mundial, titular con Argentina y elegido mejor joven del torneo.

Tras el título de la albiceleste en Catar, Fernández ha faltado a varios entrenamientos debido a que estaba en Argentina sin autorización, por lo que podría ser sancionado, confirmó este jueves Roger Schmidt.

Schmidt señaló que el centrocampista argentino no tenía permiso para viajar y que lo que hizo “no es aceptable”.

“No tenía permiso para ir a Argentina y faltó a los entrenamientos, eso no es aceptable, así que habrá consecuencias”, dijo el técnico del Benfica, que no especificó la posible sanción.

Sin embargo, aseguró que Enzo Fernández es “un chico muy bueno y un jugador fantástico”, y que entiende que su situación no es fácil.

“Enzo jugó el Mundial, se proclamó campeón del mundo, y han llegado ofertas con mucho dinero sobre la mesa que, como jugador joven, pueden confundir un poco. Es algo que todo el mundo puede entender”, declaró.

El mediocentro argentino, de 21 años, centra la polémica en Portugal tras su ‘escapada’ a su país. Tras el triunfo de Argentina en el Mundial, Enzo fue titular el pasado día 30 contra el Braga en un partido en el que mostró su visible desgaste en el campo.

Luego viajó a Buenos Aires para celebrar el fin de año, volvió a Lisboa el día 3 de enero y se perdió dos sesiones de entrenamiento del Benfica.

Medios lusos interpretan la escapada como un intento de forzar su salida hacia el Chelsea, apuntado como su destino más probable.

