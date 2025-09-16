Benfica vs. Qarabag: hora y TV para ver a Richard Ríos en la Champions League

Richard Ríos (cent.), en el entrenamiento de Benfica. Foto: EFE - TIAGO PETINGA

La Champions League empieza este martes su nueva fase de liguilla y uno de los protagonistas será el Benfica, que tendrá el debut del colombiano Richard Ríos.

El equipo portugués llega con impulso tras dejar en el camino al Fenerbahce de Jhon Jáder Durán en la ronda preliminar y buscará confirmar su buen presente en la Liga de Portugal en el estreno europeo frente al Qarabag de Azerbaiyán.

Ríos, que arribó este verano desde Palmeiras, ha encajado de manera rápida en el esquema del conjunto luso y suma actuaciones destacadas en el inicio de temporada.

Su presencia como titular en el duelo de apertura se perfila como una de las cartas fuertes de un Benfica que quiere aprovechar el envión anímico y asegurar los primeros puntos en una tabla que exigirá consistencia.

El choque ante el Qarabag servirá como termómetro para medir la ambición de los dirigidos por Bruno Lage en esta etapa de la Champions.

Horario del partido de Benfica en la Champions

Con la experiencia reciente de superar una eliminatoria complicada y el respaldo de su afición en Lisboa, los portugueses aspiran a dar el primer paso firme en la competencia que reúne a la élite del fútbol europeo.

El encuentro del equipo del volante de la selección de Colombia empezará a las 2:00 p.m. y contará con la transmisión de Disney +.

