¿Benzema regresa a Europa? Esto es lo que se sabe de su posible salida del fútbol árabe

Karim Benzema ha pedido abandonar temporalmente el gigante saudí Al-Ittihad, según los informes. Foto: Redes Sociales

El martes, se informó que Benzema permanece exiliado del equipo de Al-Ittihad, entrenando solo mientras sus compañeros se preparan para la reanudación de la temporada de la Saudi Pro League después de regresar de vacaciones con 17 días de retraso.

Le recomendamos: Arabia Saudita y su plan de expansión a través del fútbol

Benzema, que dejó el Real Madrid para unirse al club árabe, ha disputado 15 partidos, anotando nueve goles y dando cinco asistencias. Después de solamente seis meses en su nuevo club, numerosos informes afirmaban que el internacional francés se enfrentaba a un futuro incierto en Oriente Medio y que sus impresionantes actuaciones podrían asegurarle un vuelo de regreso a Europa.

Arsenal y Chelsea han recibido un ligero golpe a sus esperanzas de fichar a Karim Benzema. El jugador de 36 años ha estado fuertemente vinculado con un movimiento a la Premier League recientemente, y se dice que Mikel Arteta y Mauricio Pochettino están en el mercado de un nuevo delantero.

Le puede interesar: Luto en el fútbol mundial: falleció Gigi Riva, la leyenda del fútbol italiano

Sin embargo, el representante del jugador dio una actualización sobre el futuro de su cliente. Según lo citado por The Irish Independent, Hugues Vigier afirmó que no ha hablado con el francés sobre unirse a un nuevo club este mes, pero admitió que le gustaría verlo regresar al Olympique de Lyon algún día.

Le dijo al canal francés RMC: “Cuando estás acostumbrado a un cierto nivel [de rendimiento] y tus resultados son un poco menos buenos en un momento dado, la gente inmediatamente dice que es el final de tu carrera. Tengo que decir que me encantaría verlo volver a jugar en Lyon, pero aún no me lo ha dicho!”.

Benzema se hizo un nombre por primera vez cuando era adolescente en la máxima categoría francesa, al ayudar a Les Gones a ganar cuatro títulos consecutivos de la Ligue 1. Después de un ascenso al club de su infancia, cambió el Estadio Groupama por el Santiago Bernabéu en 2009, donde se convirtió en uno de los mejores delanteros de su generación.

A medida que se acerca el final de su carrera, queda por ver si el ganador del Balón de Oro de 2022 se pondrá a prueba en la Premier League antes de colgar las botas. De hecho, si Benzema abandonara Arabia Saudita este mes, parece que preferiría regresar al Lyon.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador