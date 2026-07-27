Boca Juniors, con Montero y Villa, fue goleado por el modesto Riestra en Argentina

Álvaro Montero, portero colombiano de Boca Juniors. Foto: EFE - JUAN IGNACIO RONCORONI

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Boca Juniors jugó muy mal y protagonizó un papelón en su visita al humilde Deportivo Riestra, que lo goleó por 3-0 en uno de los partidos jugados el domingo por la primera fecha del torneo Clausura de la primera división del fútbol argentino. Álvaro Montero jugó el partido completo, mientras que Sebastián Villa disputó solo el segundo tiempo.

Riestra, que está en la lucha por la permanencia en la máxima categoría, no necesitó tener la pelota, pero le alcanzó con mostrar un poco de profundidad para anotar en su primera llegada, cuando Braian Sánchez (6′) anotó de cabeza por el centro del área ante la pasividad de la zaga del cuadro xeneize.

El segundo tanto local provino tras otro grueso error del fondo auriazul, en un tiro de esquina en el que Riestra cabeceó tres veces dentro del área, hasta que el uruguayo Antony Alonso (22′) superó la débil resistencia de Montero. A pesar de que alcanzó a rozar la pelota con su mano derecha, no pudo evitar que terminara al fondo de la red.

El tercer tanto local también tomó mal parado a Boca, porque de un tiro de esquina para los visitantes llegó un rechazo y Alexander Díaz (38′) tomó el balón a la salida de área y comandó un contraataque sin que lo pudieran frenar ninguno de sus rivales para definir por arriba del portero colombiano.

Montero tuvo una jornada complicada custodiando el arco xeneize. Al guajiro le hicieron cuatro tiros a puerta y tres de ellos entraron a su portería. El extremo antioqueño Sebastián Villa, cuyo regreso al equipo fue cuestionado por sus líos judiciales, entre ellos su caso de violencia de género, tampoco pudo destacarse en los minutos que tuvo acción.

“Nosotros necesitamos sumar, más en nuestra casa, que nos respeten en nuestra cancha. Riestra ascendió, se clasificó a una copa. Fue un gran trabajo de todo el equipo, hicimos un partido intenso y no nos lastimaron. Sabíamos cómo los podíamos lastimar, pero nunca pensamos en ganar por esta diferencia”, destacó Milton Céliz, una de las figuras de Riestra.

El jueves, la Sudamericana

El Malevo, como es reconocido Riestra, está obligado a sumar puntos porque está entre los últimos en la tabla anual, con apenas un partido ganado en el torneo Apertura, y corre peligro de caer a la segunda división del fútbol argentino.

Rodolfo Arruabarrena, director técnico de Boca, había dispuesto una formación alternativa, ya que reservó a varios titulares para el encuentro de vuelta del jueves próximo contra el O’Higgins de Chile, por los playoffs de ingreso a los octavos de final de la Copa Sudamericana, que se disputará en Rancagua.

En el segundo tiempo Arruabarrena hizo ingresar al colombiano Sebastián Villa, al paraguayo Ángel Romero y al delantero uruguayo Miguel Merentiel, pero poco cambió en un Boca que tuvo el 80% de la posesión, pero nunca logró inquietar al arquero Nacho Arce.

“Es un golpe duro, esto preocupa. Habrá que agachar la cabeza, hablar y trabajar. El primer responsable soy yo, hay que insistir en algunas cosas y levantar en otras. Hemos fallado en cuestiones que no incumben en tener un delantero o no, en el primer tiempo fallamos en tres jugadas y nos hicieron tres goles”, aceptó Arruabarrena tras la derrota.

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