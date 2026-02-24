Bodø/Glimt hizo historia en la Champions League y dejó en el camino al Inter de Milán

Jens-Peter Hauge marcó un gol y brindó una asistencia en el duelo de vuelta de la serie entre Bodo/Glimt e Inter de Milán. Foto: AFP - PIERO CRUCIATTI

La histórica clasificación del FK Bodø/Glimt a los octavos de final de la UEFA Champions League se consumó este martes en el Giuseppe Meazza con una sorprendente victoria 5-2 en el global sobre el Inter de Milán. El conjunto noruego, revelación de la temporada, selló su pase con autoridad.

El Nerazzurro llegaba con la misión de remontar el 3-1 adverso de la ida. Inter afrontó el duelo sin su delantero estrella, Lautaro Martínez, y pese a contar con una nómina considerablemente más costosa que su rival y ostentar el título de subcampeón continental, la empresa era compleja.

Durante la primera mitad, el equipo italiano monopolizó la posesión y asedió el área rival con insistencia en busca de un gol temprano. Tuvo opciones claras de abrir el marcador, entre ellas un cabezazo de Davide Frattesi que un defensor rival sacó en la línea. El portero visitante, el ruso Nikita Haikin, completó al menos cuatro atajadas de mérito antes del descanso.

En el complemento (minuto 58), un error defensivo propició la ruptura del empate. Tras una mala entrega del suizo Manuel Akanji, el noruego Ole Blomberg quedó mano a mano con el arquero local Yann Sommer, quien tapó el intento inicial, pero en el rebote Jens Peter Hauge castigó para encender la euforia visitante.

Poco después, al 72, Hauge volvió a aparecer para asistir a Hakon Evjen, quien cruzó su remate para estirar la ventaja del onceno noruego, que aumentaba a cuatro tantos su ventaja en el global y silenciaba al público presente en el Giuseppe Meazza.

Inter buscó reaccionar tras el gol, empujó durante varios tramos del segundo tiempo y generó ocasiones con cambios ofensivos, hasta que por fin se le abrió el arco cuando Alessandro Bastoni, en una acción de pelota quieta, anotó el descuento al minuto 76.

No hubo tiempo para más y Bodø/Glimt consumó una clasificación histórica, dejando en el camino a Inter, que no solo es uno de los equipos más emblemáticos de Europa, sino también el vigente subcampeón de la Liga de Campeones.

Más de la jornada de Champions League

La ida de esta eliminatoria, disputada en Bodø, terminó con un marcador de 3-1 a favor de los visitantes. En aquella jornada, los goles fueron obra de Sondre Fet, Jens Hauge y Kasper Høgh para Bodø/Glimt, mientras que Pio Sposito anotó el único tanto para el Inter, en lo que ya fue considerado un resultado sorprendente.

En otros duelos de la misma jornada de Champions, el Atlético de Madrid selló su paso a octavos tras vencer al Club Brujas con un global de 7-4, impulsado por un triplete del noruego Alexander Sørloth. También avanzaron el Newcastle United, que superó al Qarabağ FK, y el Bayer Leverkusen tras su eliminatoria con el Olympiacos FC.

Para este miércoles 25 de febrero, la vuelta de los playoffs tendrá cuatro partidos: Atalanta vs Borussia Dortmund, Juventus vs Galatasaray, Paris Saint-Germain vs AS Monaco y Real Madrid vs Benfica, todos con la posibilidad de completar el cuadro de octavos.

