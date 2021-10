Bolivia recibe este domingo a Perú, en las eliminatorias Sudaméricanas al Mundial de Catar 2022.

En el último encuentro disputado entre La Verde y la selección Inca, que fue hace unos meses en la Copa América, el equipo de Ricardo Gareca le ganó a los dirigidos de César Farías en un partido que terminó 3-1.

El duelo se jugará el domingo a partir de las 3:00 p.m y la transmisión será de Caracol Play.

El resto de la fecha lo completan los partidos entre: Colombia vs. Brasil; Venezuela y Ecuador; Argentiva vs. Uruguay; Chile vs. Paraguay.