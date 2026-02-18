Brasil vs. Colombia, una radiografía financiera del fútbol sudamericano

Atlético Nacional, el equipo más caro de Colombia según datos de Trasnfermarkt, estaría en la parte baja del Brasileirao en términos de valor de nómina. Foto: EFE - MAURICIO DUEÑAS CASTAÑEDA

La semana en que comienza la Copa Libertadores 2026 vuelve a instalar una comparación inevitable en el mapa del fútbol sudamericano. Cada arranque de torneo reabre la misma pregunta: ¿qué tan lejos de Brasil están los demás países de Conmebol? La distancia no se mide solo en resultados, sino en dinero, mercado, proyección internacional y escala estructural.

Como punto de referencia vamos a tomar a la Liga BetPlay, la primera división del fútbol colombiano, que es también la quinta más cara del continente americano —y la tercera de América del...