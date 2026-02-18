Publicidad

Brasil vs. Colombia, una radiografía financiera del fútbol sudamericano

Las diferencias entre el Brasileirão y la Liga BetPlay son abismales y eso se nota cada vez más en la Copa Libertadores, torneo dominado desde hace años por el poderío futbolístico y económico del vecino país.

Daniel Bello
18 de febrero de 2026 - 02:58 p. m.
Atlético Nacional, el equipo más caro de Colombia según datos de Trasnfermarkt, estaría en la parte baja del Brasileirao en términos de valor de nómina.
Foto: EFE - MAURICIO DUEÑAS CASTAÑEDA

La semana en que comienza la Copa Libertadores 2026 vuelve a instalar una comparación inevitable en el mapa del fútbol sudamericano. Cada arranque de torneo reabre la misma pregunta: ¿qué tan lejos de Brasil están los demás países de Conmebol? La distancia no se mide solo en resultados, sino en dinero, mercado, proyección internacional y escala estructural.

Como punto de referencia vamos a tomar a la Liga BetPlay, la primera división del fútbol colombiano, que es también la quinta más cara del continente americano —y la tercera de América del...

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

