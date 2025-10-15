Cali busca dar el paso que le falta: llegar a la final de la Copa Libertadores Femenina

Paola García (i), de Cali, en el partido contra São Paulo. Foto: EFE - Juan Ignacio Roncoroni

Deportivo Cali vuelve a soñar con la gloria continental. Después de eliminar a São Paulo con autoridad en los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina, el cuadro azucarero enfrentará a Colo-Colo en las semifinales, decidido a romper la historia y convertirse en el segundo club colombiano en levantar el trofeo más importante de la Conmebol en la rama femenina.

El equipo dirigido por el cuerpo técnico que ha consolidado uno de los procesos más sólidos del país llega invicto a esta instancia. En cuatro partidos, Cali no ha perdido...