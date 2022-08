Calienta Sinisterra: ya se recuperó de la lesión y podría debutar con Leeds

Luis Sinisterra se reintegró a los entrenamientos de Leeds. Foto: Twitter: Leeds

Todo está listo para que Luis Sinisterra haga su debut en la Premier League inglesa. El colombiano, que arrastra una lesión desde la pretemporada, ya se recuperó y podría jugar con Leeds este fin de semana.

Así lo anunció el club inglés este lunes, en el reporte de las novedades de la plantilla. “Luis Sinisterra se entrenó con el plantel y podría jugar este fin de semana”.

🎙️𝗝𝗲𝘀𝘀𝗲 𝘀𝗼𝗯𝗿𝗲 𝗹𝗮𝘀 𝗻𝗼𝘃𝗲𝗱𝗮𝗱𝗲𝘀 𝗱𝗲𝗹 𝗲𝗾𝘂𝗶𝗽𝗼: “Luis Sinisterra 🇨🇴 se entrenó con el plantel y podría jugar este fin de semana". pic.twitter.com/0ZxgyxSLub — Leeds United Español (@LUFCes) August 11, 2022

El exFeyenoord espera ansioso estrenarse en el fútbol de Inglaterra, tras llegar desde Países Bajos como una de las fuertes promesas del fútbol europeo.

No obstante, una molestia, en los partidos previos al inicio de la campaña, lastró las posibilidades del ex Once Caldas de debutar en la mejor liga del mundo.

En su primer partido de Premier, Leeds le ganó 2-1 a Wolverhampton. Ahora, los de Sinisterra recibirán este domingo a Chelsea, a partir de las 8:00 a.m., hora colombiana.

