Camilo Durán ficha por el Celtic: primer colombiano en jugar con el gigante de Escocia

Camilo Durán no solo ya fue presentado como nuevo jugador de Celtic, sino que ya entrenó con sus nuevos compañeros. Foto: Celtic FC

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El fútbol colombiano sumó este viernes un nuevo representante en una de las ligas más tradicionales de Europa. El Celtic confirmó el fichaje de Camilo Durán, quien se convirtió oficialmente en el primer futbolista colombiano en vestir la camiseta del histórico club de Glasgow, uno de los dos gigantes del fútbol escocés.

A sus 24 años, el atacante nacido en Santa Marta afrontará el mayor desafío de su carrera. Durán llega procedente del Qarabag de Azerbaiyán, luego de una negociación que, según diversos reportes, rondó los 5.5 millones de euros.

Su paso por el Qarabag fue corto, pero muy productivo. En apenas una temporada disputó 45 partidos entre las competencias locales de Azerbaiyán y la Liga de Campeones, en los que registró 16 goles y 10 asistencias, números que despertaron el interés del campeón escocés para incorporarlo a su proyecto.

“Cuando supe del interés por primera vez, no tuve ninguna duda y estoy muy emocionado de empezar a jugar con los chicos. Es un honor ser el primer colombiano en jugar para el Celtic”, afirmó Durán durante su presentación oficial.

Así ha sido la carrera de Camilo Durán

La carrera de Durán comenzó en las divisiones menores de Independiente Medellín. Más adelante dio el salto al fútbol brasileño para integrarse al equipo juvenil del Flamengo, aunque en ninguno de esos dos clubes alcanzó a debutar como profesional antes de buscar oportunidades al otro lado del Atlántico.

Su estreno en el profesionalismo llegó con el Lusitania de Azores, equipo del ascenso de Portugal, donde empezó a ganar experiencia y minutos. Posteriormente también defendió los colores del Estrela de Amadora y del Portimonense, continuando su proceso de crecimiento en el fútbol portugués antes de marcharse a Azerbaiyán.

El rendimiento mostrado en el Qarabag terminó por abrirle las puertas en el viejo continente. Gracias a esa etapa fue que Celtic apostó por su capacidad ofensiva. Con apenas 24 años todavía tiene un amplio margen de crecimiento y ahora buscará consolidarse en una liga de mayor exigencia.

El delantero samario también aseguró que uno de sus grandes objetivos es llegar a la selección de Colombia y espera que su desempeño en Escocia lo acerque a ese propósito. “Ha sido un sueño mío desde niño y espero que estando aquí en el Celtic y trabajando bien, algún día se haga realidad”, concluyó.

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