Camilo Durán, jugador del mes en Escocia: el colombiano se afianzó rápido en Celtic

Camilo Durán ha tenido un rendimiento sobresaliente con Celtic. Foto: Celtic FC

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Camilo Durán recibió este viernes un reconocimiento que confirma el impacto inmediato de su llegada al fútbol escocés. El delantero colombiano fue elegido como el jugador del mes de la Scottish Premiership, primera división de Escocia, después de protagonizar un arranque destacado con Celtic.

El delantero samario, de 24 años, pasó por las divisiones menores de Independiente Medellín y llegó a Glasgow después de destacarse la temporada pasada con Qarabag, de Azerbaiyán. El mes pasado, con el gigante escocés, registró cinco goles en seis partidos, sumando todas las competiciones.

En la Copa de la Liga, el pasado 15 de agosto, Durán disputó su primer partido oficial como futbolista de Celtic y no tardó en estrenarse como goleador. El colombiano marcó en la victoria 4-0 sobre Dundee United, un resultado que sirvió como presentación inmejorable para su aventura en el fútbol de Glasgow.

Durante agosto también disputó tres partidos de la liga escocesa. En ellos marcó dos goles y entregó una asistencia. Convirtió un doblete frente a Falkirk y participó con un pase decisivo en la goleada contra Kilmarnock. Su aporte ayudó a un Celtic que mantiene un inicio perfecto en el campeonato y encabeza la clasificación con puntaje ideal.

Durán también dijo presente en la fase de clasificación de la Champions League, aunque Celtic no consiguió alcanzar la fase de liga. El conjunto escocés quedó eliminado a manos del LASK de Austria después de una serie que terminó con derrota 5-1 en la vuelta, pero el colombiano dejó su sello al marcar dos goles en el triunfo 3-0 de la ida.

El delantero samario es, además, uno de los nombres que podrían aparecer en el recambio de la selección de Colombia para los próximos retos. Su rendimiento en Escocia podría abrirle la puerta a una convocatoria para la próxima fecha FIFA, programada entre finales de septiembre e inicios de octubre. Sin embargo, la decisión estará en manos de Néstor Lorenzo.

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