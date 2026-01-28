Camilo Durán, la revelación colombiana de la Champions League 2025/26

Camilo Durán, delantero nacido en Santa Marta, registra cuatro goles y una asistencia en la Champions League 2025-26. Foto: Instagram Camilo Durán

Camilo Durán no irrumpió en la Champions League 2025/26 con estruendo mediático. En el panorama futbolístico de Colombia su nombre no era muy conocido, pero sus actuaciones lo convirtieron en la revelación colombiana en el torneo de clubes más importante del mundo en la presente campaña.

Siete partidos, cuatro goles y una asistencia con el Qarabag de Azerbaiyán bastaron para que el samario se metiera en la conversación nacional. Sus intervenciones han permitido que el modesto equipo del Cáucaso llegara a la última fecha de la fase de liga con...