Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Camilo Durán, la revelación colombiana de la Champions League 2025/26

El delantero samario, en su primera temporada jugando competiciones europeas, sorprendió con goles vistiendo los colores del Qarabag de Azerbaiyán.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Bello
Daniel Bello
28 de enero de 2026 - 12:00 p. m.
Camilo Durán, delantero nacido en Santa Marta, registra cuatro goles y una asistencia en la Champions League 2025-26.
Camilo Durán, delantero nacido en Santa Marta, registra cuatro goles y una asistencia en la Champions League 2025-26.
Foto: Instagram Camilo Durán

Camilo Durán no irrumpió en la Champions League 2025/26 con estruendo mediático. En el panorama futbolístico de Colombia su nombre no era muy conocido, pero sus actuaciones lo convirtieron en la revelación colombiana en el torneo de clubes más importante del mundo en la presente campaña. 

Siete partidos, cuatro goles y una asistencia con el Qarabag de Azerbaiyán bastaron para que el samario se metiera en la conversación nacional. Sus intervenciones han permitido que el modesto equipo del Cáucaso llegara a la última fecha de la fase de liga con...

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

Temas recomendados:

Camilo Durán

Qarabag

Kevin Medina

Camilo Duran

Champions

Champions hoy

Partidos

Durán

Camilo

Camilo Durán fútbol

#PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.