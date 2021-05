El técnico del Everton afirmó en rueda de prensa que no contará más con James Rodríguez debido a su lesión en la pantorrilla y el inicio de la Copa América.

No terminó como se esperaba la temporada para James Rodríguez en el Everton. El colombiano no pudo recuperarse de su lesión en la pantorrilla y no logró la continuidad y el nivel deseados.

Carlo Ancelotti, técnico del Everton, dijo en rueda de prensa previa al partido contra Manchester City, quien se proclamó campeón de la presente edición de la Premier League, que “Desafortunadamente, James no está disponible para el juego. No se recuperó del problema en su pantorrilla”.

El entrenador italiano aseguró que espera tener a James en su mejor versión para la próxima temporada, que, por lo pronto, ayudarán desde Inglaterra para que el colombiano se pueda recuperar y se pueda centrar en la Copa América, torneo que finalmente se realizará en Argentina del 13 de junio al 11 de julio.

Por Premier, James Rodríguez jugó 23 partidos y anotó seis goles en su primera temporada con el Everton.